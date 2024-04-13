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Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ - 13.04.2024, ПРАЙМ
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ
Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T23:36+0300
2024-04-13T23:36+0300
вооружения
мир
иран
израиль
атака
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post."Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля", — говорится в публикации.В израильской армии (ЦАХАЛ) подтвердили информацию, сообщив, что все цели под контролем.Телеканал Al Arabiya сообщил, что большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака.1 апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибло семь офицеров КСИР.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на атаку на генеральное консульство и гибель офицеров.Россия осудила удар Израиля по генконсульству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
https://1prime.ru/20240409/iran-847231520.html
иран
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мир, иран, израиль, атака
Вооружения, МИР, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, АТАКА
23:36 13.04.2024
 
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ

Jerusalem Post: Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля

© РИА Новости . Ариэль Спорн | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Ариэль Спорн
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post.
"Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля", — говорится в публикации.
В израильской армии (ЦАХАЛ) подтвердили информацию, сообщив, что все цели под контролем.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака.
1 апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибло семь офицеров КСИР.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на атаку на генеральное консульство и гибель офицеров.
Россия осудила удар Израиля по генконсульству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
 
ВооруженияМИРИРАНИЗРАИЛЬАТАКА
 
 
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