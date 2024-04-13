https://1prime.ru/20240413/izrail-847364614.html

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ - 13.04.2024, ПРАЙМ

Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля, сообщили СМИ

Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T23:36+0300

2024-04-13T23:36+0300

2024-04-13T23:36+0300

вооружения

мир

иран

израиль

атака

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля, пишет издание Jerusalem Post."Десятки беспилотников летят из Ирана в направлении Израиля", — говорится в публикации.В израильской армии (ЦАХАЛ) подтвердили информацию, сообщив, что все цели под контролем.Телеканал Al Arabiya сообщил, что большое число иранских БПЛА пересекло воздушное пространство на юге Ирака.1 апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибло семь офицеров КСИР.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на атаку на генеральное консульство и гибель офицеров.Россия осудила удар Израиля по генконсульству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://1prime.ru/20240409/iran-847231520.html

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мир, иран, израиль, атака