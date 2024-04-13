https://1prime.ru/20240413/konflikt-847356113.html

В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США

В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США - 13.04.2024, ПРАЙМ

В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США

Конфликт между Москвой и Вашингтоном может перерасти в ядерный, что приведет к проблемам только для Европы, пишет социолог Алессандро Орсини в статье для... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T08:33+0300

2024-04-13T08:33+0300

2024-04-13T08:33+0300

сша

россия

ядерное оружие

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Конфликт между Москвой и Вашингтоном может перерасти в ядерный, что приведет к проблемам только для Европы, пишет социолог Алессандро Орсини в статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano.По его мнению, война может развиваться по двум сценариям. Первый — "простой", где Россия наносит удар по Украине, а Запад смотрит, не вмешиваясь.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо "сложному" сценарию Россия атакует союзников Вашингтона, то есть ядерная война между США и Россией будет происходить через косвенный удар, атакуя сторонников друг друга, считает автор.Каждая сторона стремится уничтожить союзников своего противника, поскольку это повлечет за собой уничтожение ресурсов главного врага, объясняет он свое предположение."Москва запускает ядерные боеголовки против союзников Вашингтона, например, Киева, а Америка в свою очередь отвечает ударом по сторонникам России. Поскольку это прокси-конфликт", — пишет Орсини.По его словам, правительство Италии во главе с Джорджей Мелони не хочет поддерживать конфликт на Украине посредством оружия."Если ситуация выйдет из-под контроля, то США не грозит опасность пострадать от ядерного арсенала Кремля. А вот европейским странам – да", — отметил социолог."Возможно, Европе повезет, так сказать, и в результате будет задействовано только обычное, конвенциональное оружие. Однако если Россия применит атомное оружие, проблемы будут только у Европы", — подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240411/nato-847297001.html

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сша, россия, ядерное оружие