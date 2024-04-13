Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США - 13.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240413/konflikt-847356113.html
В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США
В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США
Конфликт между Москвой и Вашингтоном может перерасти в ядерный, что приведет к проблемам только для Европы, пишет социолог Алессандро Орсини в статье для... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T08:33+0300
2024-04-13T08:33+0300
сша
россия
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75609/41/756094127_0:54:400:279_1920x0_80_0_0_c694120d357239ed56540cfab50050cc.jpg
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Конфликт между Москвой и Вашингтоном может перерасти в ядерный, что приведет к проблемам только для Европы, пишет социолог Алессандро Орсини в статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano.По его мнению, война может развиваться по двум сценариям. Первый — "простой", где Россия наносит удар по Украине, а Запад смотрит, не вмешиваясь.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо "сложному" сценарию Россия атакует союзников Вашингтона, то есть ядерная война между США и Россией будет происходить через косвенный удар, атакуя сторонников друг друга, считает автор.Каждая сторона стремится уничтожить союзников своего противника, поскольку это повлечет за собой уничтожение ресурсов главного врага, объясняет он свое предположение."Москва запускает ядерные боеголовки против союзников Вашингтона, например, Киева, а Америка в свою очередь отвечает ударом по сторонникам России. Поскольку это прокси-конфликт", — пишет Орсини.По его словам, правительство Италии во главе с Джорджей Мелони не хочет поддерживать конфликт на Украине посредством оружия."Если ситуация выйдет из-под контроля, то США не грозит опасность пострадать от ядерного арсенала Кремля. А вот европейским странам – да", — отметил социолог."Возможно, Европе повезет, так сказать, и в результате будет задействовано только обычное, конвенциональное оружие. Однако если Россия применит атомное оружие, проблемы будут только у Европы", — подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240411/nato-847297001.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75609/41/756094127_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_048bddc5954736344df03d10976f3453.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, ядерное оружие
США, РОССИЯ, ядерное оружие
08:33 13.04.2024
 
В Италии назвали два сценария ядерной войны России с США

FQ: война между Россией и США может развиваться по двум сценариям

Иранская ядерная бомба может быть готова до конца года. Германия подталкивает Израиль и США к военной операции против Ирана
Иранская ядерная бомба может быть готова до конца года. Германия подталкивает Израиль и США к военной операции против Ирана
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Конфликт между Москвой и Вашингтоном может перерасти в ядерный, что приведет к проблемам только для Европы, пишет социолог Алессандро Орсини в статье для итальянского издания IL Fatto Quotidiano.
По его мнению, война может развиваться по двум сценариям. Первый — "простой", где Россия наносит удар по Украине, а Запад смотрит, не вмешиваясь.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По "сложному" сценарию Россия атакует союзников Вашингтона, то есть ядерная война между США и Россией будет происходить через косвенный удар, атакуя сторонников друг друга, считает автор.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Расставляют фигуры по местам: НАТО шлет войска для войны с Россией
11 апреля, 13:13
Каждая сторона стремится уничтожить союзников своего противника, поскольку это повлечет за собой уничтожение ресурсов главного врага, объясняет он свое предположение.
"Москва запускает ядерные боеголовки против союзников Вашингтона, например, Киева, а Америка в свою очередь отвечает ударом по сторонникам России. Поскольку это прокси-конфликт", — пишет Орсини.
По его словам, правительство Италии во главе с Джорджей Мелони не хочет поддерживать конфликт на Украине посредством оружия.
"Если ситуация выйдет из-под контроля, то США не грозит опасность пострадать от ядерного арсенала Кремля. А вот европейским странам – да", — отметил социолог.
"Возможно, Европе повезет, так сказать, и в результате будет задействовано только обычное, конвенциональное оружие. Однако если Россия применит атомное оружие, проблемы будут только у Европы", — подчеркнул он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАРОССИЯядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала