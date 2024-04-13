https://1prime.ru/20240413/krym-847354535.html

В парламенте Крыма обосновали незаконность передачи полуострова УССР

В парламенте Крыма обосновали незаконность передачи полуострова УССР - 13.04.2024, ПРАЙМ

В парламенте Крыма обосновали незаконность передачи полуострова УССР

Незаконность передачи Крымского полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году обоснована, осталось принять только судебное и политическое решения, заявил РИА... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T06:06+0300

2024-04-13T06:06+0300

2024-04-13T06:07+0300

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – ПРАЙМ. Незаконность передачи Крымского полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году обоснована, осталось принять только судебное и политическое решения, заявил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Проект закона о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. Там говорится, что данное решение не имеет юридической силы, поскольку принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. "Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", - сообщил Константинов. По его словам, вывод Крыма из состава РСФСР в 1954 году обернулся тяжелыми геополитическими последствиями, поэтому очень важно признать то решение незаконным и преступным. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20240412/konstantinov-847320704.html

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крым