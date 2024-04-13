Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол - 13.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240413/kurgan-847357135.html
В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол
В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол
В сторону Кургана идет огромный водный массив, который накроет город с интервалов в несколько дней, подтопленными окажутся все находящиеся вдоль по течению реки | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T10:17+0300
2024-04-13T11:04+0300
происшествия
россия
курганская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160365_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_84f84cb3c0cbe6bce5ecdeb3bf9350d6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - ПРАЙМ. В сторону Кургана идет огромный водный массив, который накроет город с интервалов в несколько дней, подтопленными окажутся все находящиеся вдоль по течению реки Тобол муниципалитеты, рассказал глава региона Вадим Шумков."Уровень воды в Звериноголовском сейчас составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане более 4 метров. А это означает, что паводок движется сюда, и перепад уровней означает, что скоро эта масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, и в город Курган, где еще не полностью прошел лед", - отметил политик в своем посте в Telegram-канале. По словам главы региона, власти ведут работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Шумков выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы снизят общий приход воды ниже по течению. Губернатор рассказал, что длина идущей на Курган волны может достигать от 30 до 50 километров.Ранее сообщалось, что в Курганской области был введен режим ЧС. По прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.
https://1prime.ru/20240410/pavodok-847246646.html
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160365_107:0:747:480_1920x0_80_0_0_7f360e04f069d21a009b8b26ccae2695.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курганская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок
10:17 13.04.2024 (обновлено: 11:04 13.04.2024)
 
В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол

Шумков: водный массив идет по Тоболу к Кургану и в муниципалитеты по его течению

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - ПРАЙМ. В сторону Кургана идет огромный водный массив, который накроет город с интервалов в несколько дней, подтопленными окажутся все находящиеся вдоль по течению реки Тобол муниципалитеты, рассказал глава региона Вадим Шумков.
"Уровень воды в Звериноголовском сейчас составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане более 4 метров. А это означает, что паводок движется сюда, и перепад уровней означает, что скоро эта масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, и в город Курган, где еще не полностью прошел лед", - отметил политик в своем посте в Telegram-канале.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки повысился на 23 см
10 апреля, 06:53
По словам главы региона, власти ведут работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Шумков выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы снизят общий приход воды ниже по течению.
Губернатор рассказал, что длина идущей на Курган волны может достигать от 30 до 50 километров.
Ранее сообщалось, что в Курганской области был введен режим ЧС. По прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская областьпаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала