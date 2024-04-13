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В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол

В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол - 13.04.2024, ПРАЙМ

В Кургане сообщили о движении большого водного массива по реке Тобол

В сторону Кургана идет огромный водный массив, который накроет город с интервалов в несколько дней, подтопленными окажутся все находящиеся вдоль по течению реки | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T10:17+0300

2024-04-13T10:17+0300

2024-04-13T11:04+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр - ПРАЙМ. В сторону Кургана идет огромный водный массив, который накроет город с интервалов в несколько дней, подтопленными окажутся все находящиеся вдоль по течению реки Тобол муниципалитеты, рассказал глава региона Вадим Шумков."Уровень воды в Звериноголовском сейчас составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане более 4 метров. А это означает, что паводок движется сюда, и перепад уровней означает, что скоро эта масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, и в город Курган, где еще не полностью прошел лед", - отметил политик в своем посте в Telegram-канале. По словам главы региона, власти ведут работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Шумков выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы снизят общий приход воды ниже по течению. Губернатор рассказал, что длина идущей на Курган волны может достигать от 30 до 50 километров.Ранее сообщалось, что в Курганской области был введен режим ЧС. По прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.

https://1prime.ru/20240410/pavodok-847246646.html

курганская область

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россия, курганская область, паводок