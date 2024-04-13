https://1prime.ru/20240413/kurgan-847360308.html

Губернатор предупредил о приближении паводка к Кургану

Губернатор предупредил о приближении паводка к Кургану - 13.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор предупредил о приближении паводка к Кургану

Скорость течения реки Тобол у Кургана составляет 15-20 километров в сутки, большому массиву воды остается всего 50 километров до города, рассказал губернатор... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T16:19+0300

2024-04-13T16:19+0300

2024-04-13T16:34+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847196302_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_35b04ff1067425c46a9bf0ad3afe98c5.jpg

КУРГАН, 13 апр - ПРАЙМ. Скорость течения реки Тобол у Кургана составляет 15-20 километров в сутки, большому массиву воды остается всего 50 километров до города, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков."До города Кургана (большой воде с реки Тобол - ред.) остается 50 километров. Пока скорость движения воды 15-20 километров в сутки. Но мы не можем предсказать будет это медленнее или быстрее. Потому что усиливается течение Тобола и перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее", - подчеркнул губернатор в ходе пресс-подхода. В свою очередь в Минстрое подчеркнули, что в Курганской области обеспечены все меры по защите населения от паводка. Также отмечается, что самой важной и сложной задачей является своевременная эвакуация населения с берега реки, где ожидается затопление.Ранее сообщалось, что в Курганской области был введен режим ЧС. По прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.В этой связи Шумаков рассказал, что длина идущей на Курган волны может достигать от 30 до 50 километров. По его словам, власти региона ведут активные работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Шумков выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы снизят общий приход воды ниже по течению.

https://1prime.ru/20240413/kurgan-847357135.html

курганская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курганская область, паводок