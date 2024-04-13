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Губернатор предупредил о приближении паводка к Кургану
Губернатор предупредил о приближении паводка к Кургану - 13.04.2024, ПРАЙМ
Губернатор предупредил о приближении паводка к Кургану
Скорость течения реки Тобол у Кургана составляет 15-20 километров в сутки, большому массиву воды остается всего 50 километров до города, рассказал губернатор... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T16:19+0300
2024-04-13T16:19+0300
2024-04-13T16:34+0300
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КУРГАН, 13 апр - ПРАЙМ. Скорость течения реки Тобол у Кургана составляет 15-20 километров в сутки, большому массиву воды остается всего 50 километров до города, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков."До города Кургана (большой воде с реки Тобол - ред.) остается 50 километров. Пока скорость движения воды 15-20 километров в сутки. Но мы не можем предсказать будет это медленнее или быстрее. Потому что усиливается течение Тобола и перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее", - подчеркнул губернатор в ходе пресс-подхода. В свою очередь в Минстрое подчеркнули, что в Курганской области обеспечены все меры по защите населения от паводка. Также отмечается, что самой важной и сложной задачей является своевременная эвакуация населения с берега реки, где ожидается затопление.Ранее сообщалось, что в Курганской области был введен режим ЧС. По прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.В этой связи Шумаков рассказал, что длина идущей на Курган волны может достигать от 30 до 50 километров. По его словам, власти региона ведут активные работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Шумков выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы снизят общий приход воды ниже по течению.
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Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок
Губернатор предупредил о приближении паводка к Кургану
Шумков: большой воде с реки Тобол остается еще 50 км до Кургана
КУРГАН, 13 апр - ПРАЙМ. Скорость течения реки Тобол у Кургана составляет 15-20 километров в сутки, большому массиву воды остается всего 50 километров до города, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
"До города Кургана (большой воде с реки Тобол - ред.) остается 50 километров. Пока скорость движения воды 15-20 километров в сутки. Но мы не можем предсказать будет это медленнее или быстрее. Потому что усиливается течение Тобола и перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее", - подчеркнул губернатор в ходе пресс-подхода.
В свою очередь в Минстрое подчеркнули, что в Курганской области обеспечены все меры по защите населения от паводка. Также отмечается, что самой важной и сложной задачей является своевременная эвакуация населения с берега реки, где ожидается затопление.
В Курган идет огромный массив воды, предупредил глава региона
Ранее сообщалось, что в Курганской области был введен режим ЧС. По прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, порядка 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков могут быть затоплены в регионе в ближайшие дни.
В этой связи Шумаков рассказал, что длина идущей на Курган волны может достигать от 30 до 50 километров. По его словам, власти региона ведут активные работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Шумков выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы снизят общий приход воды ниже по течению.