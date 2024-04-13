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В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело

В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело - 13.04.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело

Возбуждение СК России уголовного дела против компании Burisma Holdings на фоне данных о том, что она занималась финансированием терроризма, является... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T12:41+0300

2024-04-13T12:41+0300

2024-04-13T12:41+0300

россия

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Возбуждение СК России уголовного дела против компании Burisma Holdings на фоне данных о том, что она занималась финансированием терроризма, является подтверждением серьезности имеющихся с ведомства оснований, рассказала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила политик, США и их сателлиты уже не первый год занимаются подобным. "Финансирование террористической деятельности киевским режимом и его западными кураторами, прежде всего, Вашингтоном, осуществляется не один год. Возбуждение в России уголовного дела по соответствующей статье лишь подтверждает наличие у российских правоохранительных органов серьезных оснований, уличающих в причастности к терроризму проходящих по нему лиц", - сообщается в комментарии Захаровой. Он был опубликован на официальной сайте российского внешнеполитического ведомства.Ранее в Следственном комитете сообщали, что по обращению депутатов Госдумы было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Отмечалось, что поступавшие через некие коммерческие организации на счета компании деньги использовались для осуществления терактов в России.

https://1prime.ru/20240412/zakharova-847318282.html

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