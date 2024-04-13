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В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело - 13.04.2024, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело
В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело - 13.04.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело
Возбуждение СК России уголовного дела против компании Burisma Holdings на фоне данных о том, что она занималась финансированием терроризма, является... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T12:41+0300
2024-04-13T12:41+0300
россия
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Возбуждение СК России уголовного дела против компании Burisma Holdings на фоне данных о том, что она занималась финансированием терроризма, является подтверждением серьезности имеющихся с ведомства оснований, рассказала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила политик, США и их сателлиты уже не первый год занимаются подобным. "Финансирование террористической деятельности киевским режимом и его западными кураторами, прежде всего, Вашингтоном, осуществляется не один год. Возбуждение в России уголовного дела по соответствующей статье лишь подтверждает наличие у российских правоохранительных органов серьезных оснований, уличающих в причастности к терроризму проходящих по нему лиц", - сообщается в комментарии Захаровой. Он был опубликован на официальной сайте российского внешнеполитического ведомства.Ранее в Следственном комитете сообщали, что по обращению депутатов Госдумы было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Отмечалось, что поступавшие через некие коммерческие организации на счета компании деньги использовались для осуществления терактов в России.
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россия
РОССИЯ
12:41 13.04.2024
 
В МИД прокомментировали возбужденное против Burisma дело

Захарова: дело против Burisma подтверждает наличие у РФ серьезных оснований по фигурантам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Возбуждение СК России уголовного дела против компании Burisma Holdings на фоне данных о том, что она занималась финансированием терроризма, является подтверждением серьезности имеющихся с ведомства оснований, рассказала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила политик, США и их сателлиты уже не первый год занимаются подобным.
"Финансирование террористической деятельности киевским режимом и его западными кураторами, прежде всего, Вашингтоном, осуществляется не один год. Возбуждение в России уголовного дела по соответствующей статье лишь подтверждает наличие у российских правоохранительных органов серьезных оснований, уличающих в причастности к терроризму проходящих по нему лиц", - сообщается в комментарии Захаровой. Он был опубликован на официальной сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что по обращению депутатов Госдумы было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Отмечалось, что поступавшие через некие коммерческие организации на счета компании деньги использовались для осуществления терактов в России.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
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