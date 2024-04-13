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Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с картами

Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с картами - 13.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с картами

Мошенники все чаще оформляют на несовершеннолетних банковские карты, которые затем используют в преступных схемах. Чем это грозит подросткам, рассказал... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T02:02+0300

2024-04-13T02:02+0300

2024-04-13T02:02+0300

мошенничество

мошенники

осторожно, мошенники!

телефонное мошенничество

иван соловьев

экспертное мнение

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Мошенники все чаще оформляют на несовершеннолетних банковские карты, которые затем используют в преступных схемах. Чем это грозит подросткам, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.На первый взгляд, предлагаемая преступниками схема не вызывает особых опасений. “Нужно "всего лишь" открыть и получить банковскую карту на свое имя в любом банке или через сервис дистанционного открытия, а затем передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Случись что, можно сказать, что карту потерял на улице - именно так учит анонимный "доброжелательный" скупщик карт”, - рассказывает юрист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Соловьева, мало кто из подростков задумывается, а что же происходит с этой картой дальше. В реальности мошенники используют пластик в схеме с выводом преступно полученных доходов. Карту могут указать как "безопасный" счет для перевода денег или использовать в цепочке по выводу и обналичиванию украденных средств.Кроме того, есть схема, когда карта остается у подростка, но предоставив данные для перевода средств жертв, он затем еще и обналичивает определенную сумму в банкомате. Естественно, преступники требуют передать сумму курьеру, а подросток получает за это небольшой процент "со сделки".Как подчеркивает юрист, в этом случае сам подросток становится звеном в преступной цепочке. Но самым слабым с точки зрения закона и самым сильным с точки зрения преступников, так как многие из подростков еще не достигают возраста привлечения к уголовной ответственности, а вот без таких "чистых" банковских карт реализация преступного замысла бывает затруднена.Если дроппер (так называют подставных лиц, через счета которых мошенники выводят похищенные деньги) выдерживает всю легенду от начала до самого конца, то привлечь его к ответственности довольно сложно, отмечает эксперт. Но самый главный вопрос - в наличии умысла на соучастие и предварительной осведомленности дроппера о преступной деятельности своих невольных соучастников. Такая деятельность не должна оставаться безнаказанной, и есть правовые механизмы противодействия незаконному посредничеству.“Кроме того, потерпевшие имеют возможность взыскать украденные у них деньги с любого участника преступной схемы или его законного представителя: родителя или опекуна”, - указывает Соловьев. Юрист призывает подростков с большой осторожностью относиться к любым финансовым предложениям, поступающим в соцсетях.

https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html

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мошенники, осторожно, мошенники!, телефонное мошенничество, иван соловьев, экспертное мнение