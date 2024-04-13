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В России подскочили цены на загородную недвижимость

В России подскочили цены на загородную недвижимость - 13.04.2024, ПРАЙМ

В России подскочили цены на загородную недвижимость

За год средняя стоимость загородной недвижимости в России подскочила на 30%, следует из данный сервиса "Авито Недвижимость". | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T09:52+0300

2024-04-13T09:52+0300

2024-04-13T11:01+0300

россия

недвижимость

инфляция

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МОСКВА, 12 апреля - ПРАЙМ. За год средняя стоимость загородной недвижимости в России подскочила на 30%, следует из данный сервиса "Авито Недвижимость".Так, согласно информации портала, сильнее всего подорожали дома, которые теперь обойдутся в среднем в 4,1 миллиона рублей, что превышает прошлогодние показатели почти на 30%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, отмечается, что дачи прибавили в стоимости 21% за прошедший год. Тем не менее, коттеджи дорожают более медленными темпами. За год они подорожали в среднем на 15%, а таунхаусы - на 13%. На текущий момент цены на эти объекты в среднем составляют 10,5 и 9 миллионов рублей.Как отмечают аналитики сервиса, подобная динамика повлекла за собой заметное снижение спроса на покупку загородной недвижимости (-24%), но спровоцировала рост спроса на ее аренду. Согласно исследованию, за год россияне стали на 82% чаще интересоваться долгосрочной арендой коттеджей, на 7% — таунхаусов, на 5% — домов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, инфляция