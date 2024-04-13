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В России подскочили цены на загородную недвижимость - 13.04.2024, ПРАЙМ
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В России подскочили цены на загородную недвижимость
В России подскочили цены на загородную недвижимость - 13.04.2024, ПРАЙМ
В России подскочили цены на загородную недвижимость
За год средняя стоимость загородной недвижимости в России подскочила на 30%, следует из данный сервиса "Авито Недвижимость". | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T09:52+0300
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россия
недвижимость
инфляция
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МОСКВА, 12 апреля - ПРАЙМ. За год средняя стоимость загородной недвижимости в России подскочила на 30%, следует из данный сервиса "Авито Недвижимость".Так, согласно информации портала, сильнее всего подорожали дома, которые теперь обойдутся в среднем в 4,1 миллиона рублей, что превышает прошлогодние показатели почти на 30%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, отмечается, что дачи прибавили в стоимости 21% за прошедший год. Тем не менее, коттеджи дорожают более медленными темпами. За год они подорожали в среднем на 15%, а таунхаусы - на 13%. На текущий момент цены на эти объекты в среднем составляют 10,5 и 9 миллионов рублей.Как отмечают аналитики сервиса, подобная динамика повлекла за собой заметное снижение спроса на покупку загородной недвижимости (-24%), но спровоцировала рост спроса на ее аренду. Согласно исследованию, за год россияне стали на 82% чаще интересоваться долгосрочной арендой коттеджей, на 7% — таунхаусов, на 5% — домов.
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россия, недвижимость, инфляция
РОССИЯ, Недвижимость, инфляция
09:52 13.04.2024 (обновлено: 11:01 13.04.2024)
 
В России подскочили цены на загородную недвижимость

"Авито Недвижимость": загородное жилье в России за год подорожало почти на треть

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 апреля - ПРАЙМ. За год средняя стоимость загородной недвижимости в России подскочила на 30%, следует из данный сервиса "Авито Недвижимость".
Так, согласно информации портала, сильнее всего подорожали дома, которые теперь обойдутся в среднем в 4,1 миллиона рублей, что превышает прошлогодние показатели почти на 30%.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, отмечается, что дачи прибавили в стоимости 21% за прошедший год.
Тем не менее, коттеджи дорожают более медленными темпами. За год они подорожали в среднем на 15%, а таунхаусы - на 13%. На текущий момент цены на эти объекты в среднем составляют 10,5 и 9 миллионов рублей.
Как отмечают аналитики сервиса, подобная динамика повлекла за собой заметное снижение спроса на покупку загородной недвижимости (-24%), но спровоцировала рост спроса на ее аренду. Согласно исследованию, за год россияне стали на 82% чаще интересоваться долгосрочной арендой коттеджей, на 7% — таунхаусов, на 5% — домов.
 
РОССИЯНедвижимостьинфляция
 
 
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