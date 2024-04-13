Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году - 13.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240413/obuv-847357691.html
Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году
Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году - 13.04.2024, ПРАЙМ
Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году
По результатам 2023 года мировыми лидерами по продаже обуви стали Китай, Вьетнам и Италия, которые обеспечили более половины мировых поставок, сообщило... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T11:17+0300
2024-04-13T11:27+0300
мир
обувь
экспорт
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/51/829275170_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_74170c56be9444350f6b3a4498aa11dc.jpg
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. По результатам 2023 года мировыми лидерами по продаже обуви стали Китай, Вьетнам и Италия, которые обеспечили более половины мировых поставок, сообщило агентство РИА Новости с опорой на данные платформы ООН Comtrade и национальной статистики.Так, в соответствии со статистикой, совокупный объем экспорта обуви в мире составил более 154 миллиардов долларов. Уточняется, что лидером стал Китай, который продал обуви на 53 миллиарда долларов. За ним следуют Вьетнам с объемами поставок в 20 миллиардов долларов и Италия с почти 15 миллиардами долларов.Кроме того, в пятерку лидеров вошли Германия и Индонезия, поставившие на мировой рынок обуви на 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.Что же касается десятки главных мировых поставщиков, так в нее попали Франция с объемом экспорта в 6 миллиардов долларов, Нидерланды - 5 миллиардов, Испания - 3,8 миллиарда, Польша - 3,4 миллиарда и Индия - 2,5 миллиарда.Россия и Белоруссия не попали в перечень основных мировых продавцов обуви, однако их вклад в обувную индустрию был заметен в 2021 году, когда Россия экспортировала обуви на порядка 254 миллиона долларов, а Белоруссия - на 229 миллионов.
https://1prime.ru/20240314/markirovka-846281296.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82927/51/829275170_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_3c4ff1e49a31f55d2d42487990ae84db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, обувь, экспорт, мировая торговля
МИР, обувь, экспорт, мировая торговля
11:17 13.04.2024 (обновлено: 11:27 13.04.2024)
 
Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году

Китай, Вьетнам и Италия в 2023 году стали главными экспортерами обуви в мире

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанк% Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре
% Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. По результатам 2023 года мировыми лидерами по продаже обуви стали Китай, Вьетнам и Италия, которые обеспечили более половины мировых поставок, сообщило агентство РИА Новости с опорой на данные платформы ООН Comtrade и национальной статистики.
Так, в соответствии со статистикой, совокупный объем экспорта обуви в мире составил более 154 миллиардов долларов. Уточняется, что лидером стал Китай, который продал обуви на 53 миллиарда долларов. За ним следуют Вьетнам с объемами поставок в 20 миллиардов долларов и Италия с почти 15 миллиардами долларов.
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Раскрыто, сколько средств принесла в бюджет маркировка обуви и одежды
14 марта, 07:12
Кроме того, в пятерку лидеров вошли Германия и Индонезия, поставившие на мировой рынок обуви на 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.
Что же касается десятки главных мировых поставщиков, так в нее попали Франция с объемом экспорта в 6 миллиардов долларов, Нидерланды - 5 миллиардов, Испания - 3,8 миллиарда, Польша - 3,4 миллиарда и Индия - 2,5 миллиарда.
Россия и Белоруссия не попали в перечень основных мировых продавцов обуви, однако их вклад в обувную индустрию был заметен в 2021 году, когда Россия экспортировала обуви на порядка 254 миллиона долларов, а Белоруссия - на 229 миллионов.
 
МИРобувьэкспортмировая торговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала