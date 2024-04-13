https://1prime.ru/20240413/obuv-847357691.html

Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году

Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году - 13.04.2024, ПРАЙМ

Названы главные мировые экспортеры обуви в 2023 году

По результатам 2023 года мировыми лидерами по продаже обуви стали Китай, Вьетнам и Италия, которые обеспечили более половины мировых поставок, сообщило... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T11:17+0300

2024-04-13T11:17+0300

2024-04-13T11:27+0300

мир

обувь

экспорт

мировая торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/82927/51/829275170_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_74170c56be9444350f6b3a4498aa11dc.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. По результатам 2023 года мировыми лидерами по продаже обуви стали Китай, Вьетнам и Италия, которые обеспечили более половины мировых поставок, сообщило агентство РИА Новости с опорой на данные платформы ООН Comtrade и национальной статистики.Так, в соответствии со статистикой, совокупный объем экспорта обуви в мире составил более 154 миллиардов долларов. Уточняется, что лидером стал Китай, который продал обуви на 53 миллиарда долларов. За ним следуют Вьетнам с объемами поставок в 20 миллиардов долларов и Италия с почти 15 миллиардами долларов.Кроме того, в пятерку лидеров вошли Германия и Индонезия, поставившие на мировой рынок обуви на 11 и 6 миллиардов долларов соответственно.Что же касается десятки главных мировых поставщиков, так в нее попали Франция с объемом экспорта в 6 миллиардов долларов, Нидерланды - 5 миллиардов, Испания - 3,8 миллиарда, Польша - 3,4 миллиарда и Индия - 2,5 миллиарда.Россия и Белоруссия не попали в перечень основных мировых продавцов обуви, однако их вклад в обувную индустрию был заметен в 2021 году, когда Россия экспортировала обуви на порядка 254 миллиона долларов, а Белоруссия - на 229 миллионов.

https://1prime.ru/20240314/markirovka-846281296.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, обувь, экспорт, мировая торговля