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В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк" - 13.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк"
В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк" - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк"
За ночь в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T07:33+0300
2024-04-13T07:36+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
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ОРЕНБУРГ, 13 апр - ПРАЙМ. За ночь в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса.По его словам,.по Потехиной и Уральской улицам вода подошла к многоквартирным домам."Во-первых, произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Дополнительно еще произошло затопление ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам", - сказал он.Сиса добавил, что за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1171 см, увеличившись на 42 см за сутки, при этом за последние 4 часа прироста не было.Также сообщается, что из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" остановлена подача тепла и горячей воды в 12 домов.
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
07:33 13.04.2024 (обновлено: 07:36 13.04.2024)
 
В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк"

В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк" и 1,8 тысячи приусадебных участков

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ОРЕНБУРГ, 13 апр - ПРАЙМ. За ночь в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса.
По его словам,.по Потехиной и Уральской улицам вода подошла к многоквартирным домам.
"Во-первых, произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Дополнительно еще произошло затопление ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам", - сказал он.
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Сиса добавил, что за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1171 см, увеличившись на 42 см за сутки, при этом за последние 4 часа прироста не было.
Также сообщается, что из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" остановлена подача тепла и горячей воды в 12 домов.
 
ПроисшествияОренбургская областьпаводок
 
 
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