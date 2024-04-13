https://1prime.ru/20240413/orenburg-847355107.html

В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк"

В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк" - 13.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк"

За ночь в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T07:33+0300

2024-04-13T07:33+0300

2024-04-13T07:36+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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ОРЕНБУРГ, 13 апр - ПРАЙМ. За ночь в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса.По его словам,.по Потехиной и Уральской улицам вода подошла к многоквартирным домам."Во-первых, произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Дополнительно еще произошло затопление ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам", - сказал он.Сиса добавил, что за сутки в Оренбурге было затоплено порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1171 см, увеличившись на 42 см за сутки, при этом за последние 4 часа прироста не было.Также сообщается, что из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" остановлена подача тепла и горячей воды в 12 домов.

https://1prime.ru/20240412/orenburg-847352159.html

оренбургская область

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оренбургская область, паводок