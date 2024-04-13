https://1prime.ru/20240413/orenburg-847360166.html

Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 11,8 метра

Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 11,8 метра - 13.04.2024, ПРАЙМ

Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 11,8 метра

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T15:46+0300

2024-04-13T15:46+0300

2024-04-13T15:46+0300

происшествия

оренбург

подтопление

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174532_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_e9e28b3e61587aa74678dff3b0292f93.jpg

УФА, 13 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём Telegram-канале. "По состоянию на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 см (+2 см с 14.00; опасный уровень превышен на 255 см)", — говорится в сообщении. По данным районных властей, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров, где опасный уровень — 870 сантиметров.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбург, подтопление, россия