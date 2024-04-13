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Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 11,8 метра
Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 11,8 метра - 13.04.2024, ПРАЙМ
Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 11,8 метра
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T15:46+0300
2024-04-13T15:46+0300
2024-04-13T15:46+0300
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УФА, 13 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём Telegram-канале. "По состоянию на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 см (+2 см с 14.00; опасный уровень превышен на 255 см)", — говорится в сообщении. По данным районных властей, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров, где опасный уровень — 870 сантиметров.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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оренбург, подтопление, россия
Происшествия, Оренбург, подтопление, РОССИЯ
Вода в реке Урал у Оренбурга поднялась до 11,8 метра
Вода в реке Урал у Оренбурга превысила опасную отметку на 2,55 метра
УФА, 13 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в своём Telegram-канале.
"По состоянию на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 см (+2 см с 14.00; опасный уровень превышен на 255 см)", — говорится в сообщении.
По данным районных властей, уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров, где опасный уровень — 870 сантиметров.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).