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Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся
Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся - 13.04.2024, ПРАЙМ
Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11,87 метра, при этом у Орска фиксируется снижение уровня до 6,99 метра, сообщило правительство Оренбургской... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T20:51+0300
2024-04-13T20:51+0300
2024-04-13T20:51+0300
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ОРЕНБУРГ, 13 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11,87 метра, при этом у Орска фиксируется снижение уровня до 6,99 метра, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 87 сантиметров, у Орска — 699 сантиметров", — говорится в сообщении.Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что на 14.00 мск уровень воды в Урале у Оренбурга составлял 11,85 метра. Региональные власти сообщали, что на 7.00 мск уровень воды у Орска составлял 7,31 метра. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, река, паводок, подтопление
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, река, паводок, подтопление
Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся
Уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 11,87 м, у Орска снизился до 6,99 м
ОРЕНБУРГ, 13 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11,87 метра, при этом у Орска фиксируется снижение уровня до 6,99 метра, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 87 сантиметров, у Орска — 699 сантиметров", — говорится в сообщении.
Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что на 14.00 мск уровень воды в Урале у Оренбурга составлял 11,85 метра. Региональные власти сообщали, что на 7.00 мск уровень воды у Орска составлял 7,31 метра.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).