https://1prime.ru/20240413/orenburg-847363481.html

Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся

Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся - 13.04.2024, ПРАЙМ

Уровень реки Урал у Оренбурга поднялся

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11,87 метра, при этом у Орска фиксируется снижение уровня до 6,99 метра, сообщило правительство Оренбургской... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T20:51+0300

2024-04-13T20:51+0300

2024-04-13T20:51+0300

происшествия

россия

оренбург

река

паводок

подтопление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847362945_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_e2105bc84cc433315e379e1aa1840afb.jpg

ОРЕНБУРГ, 13 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 11,87 метра, при этом у Орска фиксируется снижение уровня до 6,99 метра, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 87 сантиметров, у Орска — 699 сантиметров", — говорится в сообщении.Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что на 14.00 мск уровень воды в Урале у Оренбурга составлял 11,85 метра. Региональные власти сообщали, что на 7.00 мск уровень воды у Орска составлял 7,31 метра. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оренбург, река, паводок, подтопление