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Власти Оренбуржья назвали уровень воды в реке Урал в Орске

Власти Оренбуржья назвали уровень воды в реке Урал в Орске - 13.04.2024, ПРАЙМ

Власти Оренбуржья назвали уровень воды в реке Урал в Орске

Уровень воды в реке Урал раядом с Орском равен 731 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров, рассказало правительство Оренбургской области в своем... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T09:19+0300

2024-04-13T09:19+0300

2024-04-13T09:19+0300

происшествия

россия

оренбургская область

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УФА, 13 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал раядом с Орском равен 731 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров, рассказало правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "По состоянию на 9.00 уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Уровень воды у Орска – 731 сантиметр", - говорится материале властей. Кроме того, сообщается, что на данный момент на территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ остаются подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, при том, что за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.Сообщается, что более 13 тысяч человек были эвакуированы с затопленных участков.

оренбургская область

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