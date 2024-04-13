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Власти Оренбуржья назвали уровень воды в реке Урал в Орске
Власти Оренбуржья назвали уровень воды в реке Урал в Орске - 13.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбуржья назвали уровень воды в реке Урал в Орске
Уровень воды в реке Урал раядом с Орском равен 731 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров, рассказало правительство Оренбургской области в своем... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T09:19+0300
2024-04-13T09:19+0300
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УФА, 13 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал раядом с Орском равен 731 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров, рассказало правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "По состоянию на 9.00 уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Уровень воды у Орска – 731 сантиметр", - говорится материале властей. Кроме того, сообщается, что на данный момент на территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ остаются подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, при том, что за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.Сообщается, что более 13 тысяч человек были эвакуированы с затопленных участков.
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Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
Власти Оренбуржья назвали уровень воды в реке Урал в Орске
Власти: уровень воды в реке Урал в Орске – 731 см при критическом уровне 700 см
УФА, 13 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал раядом с Орском равен 731 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров, рассказало правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 9.00 уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 сантиметра. Уровень воды у Орска – 731 сантиметр", - говорится материале властей.
Кроме того, сообщается, что на данный момент на территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ остаются подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, при том, что за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.
Сообщается, что более 13 тысяч человек были эвакуированы с затопленных участков.