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В Орске сообщили о постепенном уходе воды
В Орске сообщили о постепенном уходе воды - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Орске сообщили о постепенном уходе воды
Их затопленных районов Орска в Оренбургской области постепенно уходит вода, на улицах работает специальная техника и освобождает дорогу для транспорта,... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T10:09+0300
2024-04-13T10:09+0300
2024-04-13T10:09+0300
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - ПРАЙМ. Их затопленных районов Орска в Оренбургской области постепенно уходит вода, на улицах работает специальная техника и освобождает дорогу для транспорта, рассказал корреспондент РИА Новости.Так, затопленными остаются дома от Гагаринской площади. По словам корреспондента, сейчас там работают специалисты, которые откачивают воду с помощью насоса. Уточняется также, что на ближайшей улице Строителей работает техника, убирающая воду с проезжей части и мусор с трамвайных путей. Общественный транспорт на этом участке уже запущен.Как добавил корреспондент, магазины и другие учреждения, которые находятся на ближайших к затопленным участкам улицах, пока закрыты.Жители Орска получили возможность вернуться в свои затопленные дома на улице Строителей за вещами.
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россия, оренбургская область, прорыв, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, прорыв, паводок
В Орске сообщили о постепенном уходе воды
В Орске сообщили о постепенном уходе воды
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - ПРАЙМ. Их затопленных районов Орска в Оренбургской области постепенно уходит вода, на улицах работает специальная техника и освобождает дорогу для транспорта, рассказал корреспондент РИА Новости.
Так, затопленными остаются дома от Гагаринской площади. По словам корреспондента, сейчас там работают специалисты, которые откачивают воду с помощью насоса.
Уточняется также, что на ближайшей улице Строителей работает техника, убирающая воду с проезжей части и мусор с трамвайных путей. Общественный транспорт на этом участке уже запущен.
Как добавил корреспондент, магазины и другие учреждения, которые находятся на ближайших к затопленным участкам улицах, пока закрыты.
Жители Орска получили возможность вернуться в свои затопленные дома на улице Строителей за вещами.