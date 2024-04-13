https://1prime.ru/20240413/orsk-847356949.html

В Орске сообщили о постепенном уходе воды

В Орске сообщили о постепенном уходе воды - 13.04.2024, ПРАЙМ

В Орске сообщили о постепенном уходе воды

Их затопленных районов Орска в Оренбургской области постепенно уходит вода, на улицах работает специальная техника и освобождает дорогу для транспорта,... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T10:09+0300

2024-04-13T10:09+0300

2024-04-13T10:09+0300

происшествия

россия

оренбургская область

прорыв

паводок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174773_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_1dc885362afff8a4856ee873a6f6c368.jpg

ОРСК (Оренбургская область), 13 апр - ПРАЙМ. Их затопленных районов Орска в Оренбургской области постепенно уходит вода, на улицах работает специальная техника и освобождает дорогу для транспорта, рассказал корреспондент РИА Новости.Так, затопленными остаются дома от Гагаринской площади. По словам корреспондента, сейчас там работают специалисты, которые откачивают воду с помощью насоса. Уточняется также, что на ближайшей улице Строителей работает техника, убирающая воду с проезжей части и мусор с трамвайных путей. Общественный транспорт на этом участке уже запущен.Как добавил корреспондент, магазины и другие учреждения, которые находятся на ближайших к затопленным участкам улицах, пока закрыты.Жители Орска получили возможность вернуться в свои затопленные дома на улице Строителей за вещами.

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оренбургская область, прорыв, паводок