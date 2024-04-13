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В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы - 13.04.2024, ПРАЙМ
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В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы
В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы
В Орске начала работу комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы, сообщил РИА Новости специалист комиссии. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T15:11+0300
2024-04-13T15:13+0300
происшествия
россия
оренбург
паводок
подтопление
прорыв дамбы
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. В Орске начала работу комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы, сообщил РИА Новости специалист комиссии. "Сегодня мы осмотрели уже порядка 23-25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее", — рассказал специалист. "Мы осмотрели 23-25 домов, из них 10 восстановлению не подлежат, то есть под снос", - уточнил специалист. По его словам, дома повторно осмотрят ещё несколько комиссий. Специалист оценочной комиссии также сообщил, что большинство владельцев домов, с которыми он виделся в субботу, плачут: "Печально, тут большинство с рождения живет". 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, паводок, подтопление, прорыв дамбы
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, паводок, подтопление, Прорыв дамбы
15:11 13.04.2024 (обновлено: 15:13 13.04.2024)
 
В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

Комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы начала работать в Орске

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРазмытые трамвайные пути в Орске
Размытые трамвайные пути в Орске - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. В Орске начала работу комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы, сообщил РИА Новости специалист комиссии.
"Сегодня мы осмотрели уже порядка 23-25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее", — рассказал специалист.
"Мы осмотрели 23-25 домов, из них 10 восстановлению не подлежат, то есть под снос", - уточнил специалист.
По его словам, дома повторно осмотрят ещё несколько комиссий.
Специалист оценочной комиссии также сообщил, что большинство владельцев домов, с которыми он виделся в субботу, плачут: "Печально, тут большинство с рождения живет".
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
В Орске сообщили о постепенном уходе воды
10:09
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургпаводокподтоплениеПрорыв дамбы
 
 
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