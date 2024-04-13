https://1prime.ru/20240413/orsk-847359649.html

В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы - 13.04.2024, ПРАЙМ

В Орске начала работать комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

В Орске начала работу комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы, сообщил РИА Новости специалист комиссии. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T15:11+0300

2024-04-13T15:11+0300

2024-04-13T15:13+0300

происшествия

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оренбург

паводок

подтопление

прорыв дамбы

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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. В Орске начала работу комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы, сообщил РИА Новости специалист комиссии. "Сегодня мы осмотрели уже порядка 23-25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее", — рассказал специалист. "Мы осмотрели 23-25 домов, из них 10 восстановлению не подлежат, то есть под снос", - уточнил специалист. По его словам, дома повторно осмотрят ещё несколько комиссий. Специалист оценочной комиссии также сообщил, что большинство владельцев домов, с которыми он виделся в субботу, плачут: "Печально, тут большинство с рождения живет". 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

https://1prime.ru/20240413/orsk-847356949.html

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россия, оренбург, паводок, подтопление, прорыв дамбы