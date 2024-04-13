Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов - 13.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240413/orsk-847361428.html
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов
За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T17:38+0300
2024-04-13T17:39+0300
происшествия
россия
оренбург
прорыв дамбы
электричество
газоснабжение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847361277_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_d859dcf05c6be7fe80769145835ab374.jpg
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено. Поэтому работа, соответственно, движется", — рассказал губернатор. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
оренбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847361277_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_f9ed8d595ccf23fcc1c16c1bb331e9cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оренбург, прорыв дамбы, электричество, газоснабжение
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Прорыв дамбы, электричество, газоснабжение
17:38 13.04.2024 (обновлено: 17:39 13.04.2024)
 
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов

За сутки в Орске подключили к электроэнергии и газоснабжению более двух тысяч домов

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено. Поэтому работа, соответственно, движется", — рассказал губернатор.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургПрорыв дамбыэлектричествогазоснабжение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала