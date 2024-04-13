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В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов
За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T17:38+0300
2024-04-13T17:38+0300
2024-04-13T17:39+0300
происшествия
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прорыв дамбы
электричество
газоснабжение
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено. Поэтому работа, соответственно, движется", — рассказал губернатор. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, прорыв дамбы, электричество, газоснабжение
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Прорыв дамбы, электричество, газоснабжение
В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов
За сутки в Орске подключили к электроэнергии и газоснабжению более двух тысяч домов
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено. Поэтому работа, соответственно, движется", — рассказал губернатор.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).