https://1prime.ru/20240413/orsk-847361428.html

В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов

В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов - 13.04.2024, ПРАЙМ

В Орске за сутки к газу и электричеству подключили более двух тысяч домов

За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T17:38+0300

2024-04-13T17:38+0300

2024-04-13T17:39+0300

происшествия

россия

оренбург

прорыв дамбы

электричество

газоснабжение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847361277_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_d859dcf05c6be7fe80769145835ab374.jpg

ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — ПРАЙМ. За сутки в Орске подключили к электроэнергии и к газоснабжению свыше двух тысяч домов и квартир, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено. Поэтому работа, соответственно, движется", — рассказал губернатор. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оренбург, прорыв дамбы, электричество, газоснабжение