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В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка - 13.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка
В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка
На фоне угрозы новых паводков в Оренбурге эвакуировали перинатальный центр, в безопасное место перевезли более 30 новорожденных, их мам и беременных пациенток,... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T08:26+0300
2024-04-13T08:26+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 13 апр - ПРАЙМ. На фоне угрозы новых паводков в Оренбурге эвакуировали перинатальный центр, в безопасное место перевезли более 30 новорожденных, их мам и беременных пациенток, рассказали в Минздраве области."По решению министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой эвакуировали беременных, рожениц и родильниц из Оренбургского городского перинатального центра на проспекте Гагарина в Областной перинатальный центр при ООКБ №2", - пишет ведомство в своем Telegram-канале. Кроме того, отмечено, что пациентов гинекологического отделения также перевели. Причиной для этого стала близость центра к зоне подтопления.Ранее 12 апреля уровень реки Урал в Оренбурге превысил опасную отметку в два метра. В ночь на 13 апреля затопило жилой комплекс "Гранд парк", а также порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
08:26 13.04.2024
 
В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка

В Оренбурге эвакуировали новорожденных и беременных из перинатального центра

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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УФА, 13 апр - ПРАЙМ. На фоне угрозы новых паводков в Оренбурге эвакуировали перинатальный центр, в безопасное место перевезли более 30 новорожденных, их мам и беременных пациенток, рассказали в Минздраве области.
"По решению министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой эвакуировали беременных, рожениц и родильниц из Оренбургского городского перинатального центра на проспекте Гагарина в Областной перинатальный центр при ООКБ №2", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечено, что пациентов гинекологического отделения также перевели. Причиной для этого стала близость центра к зоне подтопления.
Ранее 12 апреля уровень реки Урал в Оренбурге превысил опасную отметку в два метра. В ночь на 13 апреля затопило жилой комплекс "Гранд парк", а также порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская область
 
 
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