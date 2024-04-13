https://1prime.ru/20240413/perevody-847362440.html
Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая стану доступнее
Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая стану доступнее - 13.04.2024, ПРАЙМ
Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая стану доступнее
Россияне с 1 мая смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, пояснил РИА Новости глава... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T20:34+0300
2024-04-13T20:34+0300
2024-04-13T20:34+0300
экономика
россия
перевод денег
сбп
оплата через сбп
переводы в сбп
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c7b919f4d118980ed297d77b552214f0.jpg
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россияне с 1 мая смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, пояснил РИА Новости глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава. Соответствующий закон был принят летом прошлого года. В настоящее время лимит бесплатных переводов ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц. Кучава добавил, что лимит на переводы другим лицам сохранится в размере 100 тысяч рублей в месяц, свыше этой суммы будет применяться комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Воспользоваться нововведением смогут клиенты более чем 200 российских банков, подключенных к системе СБП."Новые изменения в комиссиях и возможность перевода самому себе до 30 миллионов рублей в месяц сделают переводы между своими счетами более доступными. Теперь банки не смогут наживаться на человеке только потому, что ему надо перевести свои деньги на свой счет, но в другом банке", — сказал Кучава. Кучава пояснил также, что увеличенный лимит не распространяется на переводы в офисе банка или по номеру карты.
https://1prime.ru/20240411/otchet-847313734.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/34/841433454_222:0:2365:1607_1920x0_80_0_0_9afc2143566e872e47dbf7b542eede6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, перевод денег, сбп, оплата через сбп, переводы в сбп
Экономика, РОССИЯ, перевод денег, СБП, оплата через СБП, переводы в СБП
Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая стану доступнее
Россияне с мая смогут переводить до 30 миллионов рублей бесплатно через СБП
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ.
Россияне с 1 мая смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, пояснил РИА Новости
глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава.
Соответствующий закон был принят летом прошлого года. В настоящее время лимит бесплатных переводов ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц.
Кучава добавил, что лимит на переводы другим лицам сохранится в размере 100 тысяч рублей в месяц, свыше этой суммы будет применяться комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
Воспользоваться нововведением смогут клиенты более чем 200 российских банков, подключенных к системе СБП.
"Новые изменения в комиссиях и возможность перевода самому себе до 30 миллионов рублей в месяц сделают переводы между своими счетами более доступными. Теперь банки не смогут наживаться на человеке только потому, что ему надо перевести свои деньги на свой счет, но в другом банке", — сказал Кучава.
СМИ: нацбанк Украины запросил отчет по подозрительным переводам сограждан
Кучава пояснил также, что увеличенный лимит не распространяется на переводы в офисе банка или по номеру карты.