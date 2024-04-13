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Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая стану доступнее

Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая стану доступнее - 13.04.2024, ПРАЙМ

Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая стану доступнее

Россияне с 1 мая смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, пояснил РИА Новости глава... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T20:34+0300

2024-04-13T20:34+0300

2024-04-13T20:34+0300

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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россияне с 1 мая смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП, пояснил РИА Новости глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава. Соответствующий закон был принят летом прошлого года. В настоящее время лимит бесплатных переводов ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц. Кучава добавил, что лимит на переводы другим лицам сохранится в размере 100 тысяч рублей в месяц, свыше этой суммы будет применяться комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Воспользоваться нововведением смогут клиенты более чем 200 российских банков, подключенных к системе СБП."Новые изменения в комиссиях и возможность перевода самому себе до 30 миллионов рублей в месяц сделают переводы между своими счетами более доступными. Теперь банки не смогут наживаться на человеке только потому, что ему надо перевести свои деньги на свой счет, но в другом банке", — сказал Кучава. Кучава пояснил также, что увеличенный лимит не распространяется на переводы в офисе банка или по номеру карты.

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