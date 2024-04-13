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ОНФ хочет создать цифровую платформу для развития среднего профобразования - 13.04.2024, ПРАЙМ
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ОНФ хочет создать цифровую платформу для развития среднего профобразования
ОНФ хочет создать цифровую платформу для развития среднего профобразования - 13.04.2024, ПРАЙМ
ОНФ хочет создать цифровую платформу для развития среднего профобразования
Общественное движение "Народный фронт "За Россию" может создать единую национальную цифровую платформу для развития среднего профессионального образования (СПО) | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T15:26+0300
2024-04-13T15:26+0300
россия
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СИРИУС, 13 апр — ПРАЙМ. Общественное движение "Народный фронт "За Россию" может создать единую национальную цифровую платформу для развития среднего профессионального образования (СПО) в РФ, сообщила Елена Шмелева — председатель Совета федеральной территории "Сириус", сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию. "Наверное, нам нужно задуматься о создании единой, может быть, в будущем — национальной цифровой платформы. Куда мы могли бы пригласить те компании, которые уже сотрудничают с нами для того, чтобы попробовать привести в соответствие три системы. Это перечень профессий и специальностей в подготовке в структуре СПО, профстандарты и те самые прогнозы потребности в разрезе предприятий, отраслей, регионов. Потому что, кажется, если бы мы создали такую платформу постоянно обновляемую, здесь потенциал Народного фронта, мне кажется, безграничен", — заявила Шмелева на заседании. Она добавила, что благодаря работе на местах региональных отделений Народного фронта "эти данные будут оперативно пополняться, корректно".На федеральной территории Сириус впервые состоялось заседание тематической площадки Народного фронта "Образование". Главной его темой стало обсуждение перспективных путей и современных методик повышения уровня подготовки в системе среднего профессионального образования России в целях научного развития и достижения технологического суверенитета.
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россия, онф, образование, платформа, онлайн-платформа
РОССИЯ, ОНФ, образование, платформа, онлайн-платформа
15:26 13.04.2024
 
ОНФ хочет создать цифровую платформу для развития среднего профобразования

ОНФ хочет создать цифровую платформу для развития среднего профобразования

© РИА Новости . Алексей Филиппов#Учредительный съезд Общероссийского народного фронта
#Учредительный съезд Общероссийского народного фронта - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИРИУС, 13 апр — ПРАЙМ. Общественное движение "Народный фронт "За Россию" может создать единую национальную цифровую платформу для развития среднего профессионального образования (СПО) в РФ, сообщила Елена Шмелева — председатель Совета федеральной территории "Сириус", сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию.
"Наверное, нам нужно задуматься о создании единой, может быть, в будущем — национальной цифровой платформы. Куда мы могли бы пригласить те компании, которые уже сотрудничают с нами для того, чтобы попробовать привести в соответствие три системы. Это перечень профессий и специальностей в подготовке в структуре СПО, профстандарты и те самые прогнозы потребности в разрезе предприятий, отраслей, регионов. Потому что, кажется, если бы мы создали такую платформу постоянно обновляемую, здесь потенциал Народного фронта, мне кажется, безграничен", — заявила Шмелева на заседании.
Она добавила, что благодаря работе на местах региональных отделений Народного фронта "эти данные будут оперативно пополняться, корректно".
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
"Росатом" назвал число стран-участниц форума "Атомэкспо" в Сириусе
25 марта, 10:40
На федеральной территории Сириус впервые состоялось заседание тематической площадки Народного фронта "Образование". Главной его темой стало обсуждение перспективных путей и современных методик повышения уровня подготовки в системе среднего профессионального образования России в целях научного развития и достижения технологического суверенитета.
 
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