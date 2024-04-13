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Эксперт прокомментировал запрет импорта российских металлов в США
Эксперт прокомментировал запрет импорта российских металлов в США - 13.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал запрет импорта российских металлов в США
Запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения окажет минимальное влияние на отечественных производителей, поделился мнением с РИА... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T14:07+0300
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения окажет минимальное влияние на отечественных производителей, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее американский минфин заявил о том, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. По данным заявления британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Спад объемов производства продукции будет минимальным и связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки", - прокомментировал эти решения собеседник агентства. Эксперт отметил, что с середины 2022 года медь перешла с лондонской биржи на шанхайскую, а по никелю и алюминию компании будут проходить период адаптации. Однако качественный никель, который используется для сплавов и на производство нержавеющего проката для химической и атомной промышленности, по-прежнему находится в дефиците и производится такими крупными игроками, как "Норникель", поэтому многие иностранные компании будут вынуждены продолжить с ним работу. "Это можно будет совершенно свободно делать через трейдеров, и, соответственно, котировки будут просто использоваться не на лондонской бирже, а на шанхайской. Чикагская биржа никогда значительных объемов в поставках российских металлов не имела, поэтому её запрет - это такой знак солидарности со стороны американских коллег, которые поддержали решение лондонской биржи", - заключил Худалов. По данным заявления американского минфина, санкции против импорта российской металлопродукции в США не распространяются на поставки, которые были произведены до 13 апреля текущего года.
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РОССИЯ, США, металл, санкции против РФ
Эксперт прокомментировал запрет импорта российских металлов в США
Запрет импорта российских металлов в США не повлияет на производителей - эксперт
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Запрет на импорт в США алюминия, меди и никеля российского происхождения окажет минимальное влияние на отечественных производителей, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее американский минфин заявил о том, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. По данным заявления британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.
"Спад объемов производства продукции будет минимальным и связан с тем, что бизнес окончательно перестроит свои поставки", - прокомментировал эти решения собеседник агентства.
США и Британия запретили ввоз алюминия, меди и никеля из России
Эксперт отметил, что с середины 2022 года медь перешла с лондонской биржи на шанхайскую, а по никелю и алюминию компании будут проходить период адаптации. Однако качественный никель, который используется для сплавов и на производство нержавеющего проката для химической и атомной промышленности, по-прежнему находится в дефиците и производится такими крупными игроками, как "Норникель", поэтому многие иностранные компании будут вынуждены продолжить с ним работу.
"Это можно будет совершенно свободно делать через трейдеров, и, соответственно, котировки будут просто использоваться не на лондонской бирже, а на шанхайской. Чикагская биржа никогда значительных объемов в поставках российских металлов не имела, поэтому её запрет - это такой знак солидарности со стороны американских коллег, которые поддержали решение лондонской биржи", - заключил Худалов.
По данным заявления американского минфина, санкции против импорта российской металлопродукции в США не распространяются на поставки, которые были произведены до 13 апреля текущего года.