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Как построить дом в эпоху космических цен

Как построить дом в эпоху космических цен - 13.04.2024, ПРАЙМ

Как построить дом в эпоху космических цен

В прошлом году стоимость строительных материалов, по данным мониторинга Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), стремительно росла. Клееный брус,... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T08:08+0300

2024-04-13T08:08+0300

2024-04-13T08:08+0300

мнения аналитиков

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цены

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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В прошлом году стоимость строительных материалов, по данным мониторинга Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), стремительно росла. Клееный брус, герметики и силиконы выросли в цене на 60 процентов, теплоизоляция - на 50 процентов, лакокрасочные материалы - на 49 процентов, керамическая плитка, обои - на 37 процентов, кирпич - на 30 процентов. А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани цены взлетели на 70 процентов.При этом анализ макроэкономических показателей не позволяет выявить объективные основания для столь значительного роста цен на арматуру ( 57 процентов) и портландцемент (20 процентов), а данные за прошлый год свидетельствуют о присутствии спекулятивного фактора. Например, цена на рифленую арматуру марки А500С на 1 января этого года была 66350 рублей за тонну, а к 1 марта она составила 67180 рублей за тот же объем. Вентиляционное, электротехническое и IT-оборудование подорожало на 20 процентов. Инженерное оборудование не только выросло в полтора раза, но и стало труднодоступным из-за санкций. Из-за поиска аналогов сдвигаются сроки строительства.Вместе с тем, в люксовом сегменте спрос не просел и даже немного вырос. На стоимость тут влияют другие факторы. Дело в том, что 30 процентов от общей стоимости объекта люксового сегмента – это строительно-монтажные работы и черновые материалы, остальное – это комплектация (мебель, текстиль, свет, камень, декор). При этом в долларовом эквиваленте цены на объекты люксовой недвижимости немного ниже.В среднем ценовом сегменте люди пытаются сэкономить на отделочных материалах, переходя на аналоги не всегда соответствующего качества, выигрывая порядка 10-12 процентов в стоимости.В целом, цены падают, только когда заканчивается так называемый строительный сезон. В этот период по некоторым группам материалов можно получить дисконт в 15-20 процентов. Еще один фактор замедления цен - если региональные производители сформировали достаточные товарные запасы по строительным материалам. Дефицит цемента – понятие сезонное. Весной-летом, когда растет спрос, он возможен, но к середине осени его обычно нет. Однако в регионах строят активно, и цемент приходится ждать долго из-за проблем с логистикой. В этот период естественная реакция производителей – повышать цены, пока не наладятся поставки.Цены на строительные материалы зависят от темпов развития индустрии. По прогнозам, во второй половине года произойдет незначительное снижение стоимости кровельных материалов. Однако, скорее всего, речь идет о корректировке с учетом слишком большого роста в 2023 году – на 12-15 процентов.Отделочные материалы тоже дорожают. Средняя розничная цена на бумажные обои в январе прошлого года была 266 руб./10м на виниловые обои 640 руб./10м, а в этом январе бумажные стоят уже 319 руб./10м и виниловые – 767 руб./10м. Причем, наблюдается умеренный рост цен по каждой ассортиментной группе.Покупать строительные материалы выгодно зимой. Сезонность влияет на снижение стоимости, и в зимний период некоторые позиции дешевеют на 25-30 процентов. Аренда строительной техники тоже снижается на 15 процентов. Январь-февраль – традиционно период самых низких цен, повышение начинается с марта и далее по нарастающей.При выборе материала для строительства частного дома следует исходить из целей – он будет летним или круглогодичным. Кирпич - самый подходящий материал для постоянного проживания, но он требует усиленного фундамента, что также влияет на стоимость. На втором месте – клееный брус, к его стоимости следует добавить обработку защитными составами. Поэтому самым выгодный вариант - приобретение готового дома в обжитом поселке.

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2024

Астафьева Ольга https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847274222_0:16:769:784_100x100_80_0_0_ca2c0c958b8ae711c737c95656a5b57e.jpg

Астафьева Ольга https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847274222_0:16:769:784_100x100_80_0_0_ca2c0c958b8ae711c737c95656a5b57e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Астафьева Ольга https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0a/847274222_0:16:769:784_100x100_80_0_0_ca2c0c958b8ae711c737c95656a5b57e.jpg

мнения аналитиков, дом, стройматериалы, цены