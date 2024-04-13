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Летом на Украине могут ввести почасовые графики отключения света
Летом на Украине могут ввести почасовые графики отключения света - 13.04.2024, ПРАЙМ
Летом на Украине могут ввести почасовые графики отключения света
Украинские энергетики не исключают введение почасовых графиков отключения света в стране летом, об этом сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T17:46+0300
2024-04-13T17:46+0300
2024-04-13T17:46+0300
энергетика
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реконструкция энергообъектов
энергообеспечение
дтэк
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Украинские энергетики не исключают введение почасовых графиков отключения света в стране летом, об этом сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. "Летом на Украине могут ввести почасовые графики отключения света", — приводит слова Сахарука украинский телеканал 5.ua в Telegram-канале. По словам исполнительного директора ДТЭК, почасовые графики отключений могут быть введены по четырем причинам: если не будет восстановлена тепловая генерация, если не будет хватать объема поставляемой из Европы электроэнергии, если не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии и из-за повышения потребления электроэнергии, которое происходит летом из-за жары. Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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украина, реконструкция энергообъектов, энергообеспечение, дтэк
Энергетика, УКРАИНА, реконструкция энергообъектов, энергообеспечение, ДТЭК
Летом на Украине могут ввести почасовые графики отключения света
ДТЭК: летом на Украине могут ввести почасовые графики отключения света
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Украинские энергетики не исключают введение почасовых графиков отключения света в стране летом, об этом сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Летом на Украине могут ввести почасовые графики отключения света", — приводит слова Сахарука украинский телеканал 5.ua в Telegram-канале.
По словам исполнительного директора ДТЭК, почасовые графики отключений могут быть введены по четырем причинам: если не будет восстановлена тепловая генерация, если не будет хватать объема поставляемой из Европы электроэнергии, если не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии и из-за повышения потребления электроэнергии, которое происходит летом из-за жары.
Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
СМИ: Украина "охотится" за сетевым оборудованием для ремонта энергообъектов
22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.