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Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал
Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал - 13.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал
Уровень воды в реке Урал около города Оренбурга повысился до 1183 сантиметров, рассказали журналистам в ГУМЧС России по Оренбургской области. | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T12:58+0300
2024-04-13T12:58+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал около города Оренбурга повысился до 1183 сантиметров, рассказали журналистам в ГУМЧС России по Оренбургской области.Так, уточняется, что уровень воды на 14.00 (12.00 мск) составляет 11 метров 83 сантиметра.Ранее в субботу утром глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса рассказал, что уровень воды составляет 1171 сантиметр. Показатель не менялся на протяжении четырех часов.Кроме того, уточнялось, что на данный момент на территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ остаются подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, при том, что за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
12:58 13.04.2024
 
Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал

ГУМЧС России: уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился до 1183 сантиметров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости
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ОРЕНБУРГ, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал около города Оренбурга повысился до 1183 сантиметров, рассказали журналистам в ГУМЧС России по Оренбургской области.
Так, уточняется, что уровень воды на 14.00 (12.00 мск) составляет 11 метров 83 сантиметра.
Ранее в субботу утром глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса рассказал, что уровень воды составляет 1171 сантиметр. Показатель не менялся на протяжении четырех часов.
Кроме того, уточнялось, что на данный момент на территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ остаются подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, при том, что за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская область
 
 
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