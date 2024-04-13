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Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал

Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал - 13.04.2024, ПРАЙМ

Власти Оренбурга сообщили об увеличении уровня воды в реке Урал

Уровень воды в реке Урал около города Оренбурга повысился до 1183 сантиметров, рассказали журналистам в ГУМЧС России по Оренбургской области. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T12:58+0300

2024-04-13T12:58+0300

2024-04-13T12:58+0300

происшествия

россия

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 12 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал около города Оренбурга повысился до 1183 сантиметров, рассказали журналистам в ГУМЧС России по Оренбургской области.Так, уточняется, что уровень воды на 14.00 (12.00 мск) составляет 11 метров 83 сантиметра.Ранее в субботу утром глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса рассказал, что уровень воды составляет 1171 сантиметр. Показатель не менялся на протяжении четырех часов.Кроме того, уточнялось, что на данный момент на территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ остаются подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, при том, что за сутки от воды освободились 1645 жилых домов и 794 приусадебных участка.

оренбургская область

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