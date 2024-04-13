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Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров - 13.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240413/uzbekistan-847361971.html
Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров
Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров - 13.04.2024, ПРАЙМ
Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров
Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана планирует через маркетплейс Ozon активизировать продажу в России узбекистанских товаров, сообщает пресс-служба... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T18:46+0300
2024-04-13T18:46+0300
экономика
ozon
узбекистан
торговля
товары
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ТАШКЕНТ, 13 апр – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана планирует через маркетплейс Ozon активизировать продажу в России узбекистанских товаров, сообщает пресс-служба ТПП. По данным пресс-службы, председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов и управляющий директор Ozon Сергей Беляков в Москве обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "По итогам встречи достигнута договоренность об открытии на российском рынке шоу-румов строительных материалов, электротехники, текстильной продукции под лейблом "Сделано в Узбекистане", организации совместной работы", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. Стороны также рассмотрели возможности развития электронной коммерции в Узбекистане, обучения предпринимателей, привлечения новых партнеров и реализации узбекской продукции через платформу Ozon. В октябре 2023 года ТПП Узбекистана Ozon подписал меморандум о взаимопонимании и развитии электронной коммерции в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани. Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году.
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ozon, узбекистан, торговля, товары
Экономика, Ozon, УЗБЕКИСТАН, торговля, товары
18:46 13.04.2024
 
Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров

Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ТАШКЕНТ, 13 апр – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана планирует через маркетплейс Ozon активизировать продажу в России узбекистанских товаров, сообщает пресс-служба ТПП.
По данным пресс-службы, председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов и управляющий директор Ozon Сергей Беляков в Москве обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
"По итогам встречи достигнута договоренность об открытии на российском рынке шоу-румов строительных материалов, электротехники, текстильной продукции под лейблом "Сделано в Узбекистане", организации совместной работы", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП.
Стороны также рассмотрели возможности развития электронной коммерции в Узбекистане, обучения предпринимателей, привлечения новых партнеров и реализации узбекской продукции через платформу Ozon.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Оборот Ozon вырастет на 70 процентов в 2024 году
9 апреля, 09:06
В октябре 2023 года ТПП Узбекистана Ozon подписал меморандум о взаимопонимании и развитии электронной коммерции в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани.
Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году.
 
ЭкономикаOzonУЗБЕКИСТАНторговлятовары
 
 
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