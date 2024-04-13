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Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров

Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров - 13.04.2024, ПРАЙМ

Узбекистан намерен через Ozon нарастить продажу в РФ узбекистанских товаров

Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана планирует через маркетплейс Ozon активизировать продажу в России узбекистанских товаров, сообщает пресс-служба... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T18:46+0300

2024-04-13T18:46+0300

2024-04-13T18:46+0300

экономика

ozon

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торговля

товары

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ТАШКЕНТ, 13 апр – ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана планирует через маркетплейс Ozon активизировать продажу в России узбекистанских товаров, сообщает пресс-служба ТПП. По данным пресс-службы, председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов и управляющий директор Ozon Сергей Беляков в Москве обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. "По итогам встречи достигнута договоренность об открытии на российском рынке шоу-румов строительных материалов, электротехники, текстильной продукции под лейблом "Сделано в Узбекистане", организации совместной работы", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ТПП. Стороны также рассмотрели возможности развития электронной коммерции в Узбекистане, обучения предпринимателей, привлечения новых партнеров и реализации узбекской продукции через платформу Ozon. В октябре 2023 года ТПП Узбекистана Ozon подписал меморандум о взаимопонимании и развитии электронной коммерции в рамках третьего форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Казани. Ozon - одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году.

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ozon, узбекистан, торговля, товары