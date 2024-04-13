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Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек

Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек - 13.04.2024, ПРАЙМ

Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек

В результате атаки ВСУ на расположенный в Запорожской области город Токмак количество погибших увеличилось до десяти, рассказал губернатор региона Евгений... | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T14:05+0300

2024-04-13T14:05+0300

2024-04-13T14:05+0300

россия

запорожская область

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ на расположенный в Запорожской области город Токмак количество погибших увеличилось до десяти, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка", - написал губернатор в своем Telegram- канале.Помимо этого, по его словам, два человека числятся пропавшими без вести. В этой связи Балицкий добавил, что поиски и разборы завалов активно продолжаются.Ранее сообщалось, что в пятницу 12 апреля ВСУ совершили обстрел жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. Было известно о восьми погибших, среди которых два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.

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россия, запорожская область, всу