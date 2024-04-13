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Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек - 13.04.2024, ПРАЙМ
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Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек
Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек - 13.04.2024, ПРАЙМ
Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек
В результате атаки ВСУ на расположенный в Запорожской области город Токмак количество погибших увеличилось до десяти, рассказал губернатор региона Евгений... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T14:05+0300
2024-04-13T14:05+0300
россия
запорожская область
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ на расположенный в Запорожской области город Токмак количество погибших увеличилось до десяти, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий."Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка", - написал губернатор в своем Telegram- канале.Помимо этого, по его словам, два человека числятся пропавшими без вести. В этой связи Балицкий добавил, что поиски и разборы завалов активно продолжаются.Ранее сообщалось, что в пятницу 12 апреля ВСУ совершили обстрел жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. Было известно о восьми погибших, среди которых два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
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россия, запорожская область, всу
РОССИЯ, Запорожская область, ВСУ
14:05 13.04.2024
 
Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 10 человек

Балицкий: число погибших в результате обстрела ВСУ Токмака увеличилось до 10

© Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края | Перейти в медиабанкКрушение самолета Ан-26 под Хабаровском
Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском
© Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. В результате атаки ВСУ на расположенный в Запорожской области город Токмак количество погибших увеличилось до десяти, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
"Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка", - написал губернатор в своем Telegram- канале.
Помимо этого, по его словам, два человека числятся пропавшими без вести. В этой связи Балицкий добавил, что поиски и разборы завалов активно продолжаются.
Ранее сообщалось, что в пятницу 12 апреля ВСУ совершили обстрел жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. Было известно о восьми погибших, среди которых два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
 
РОССИЯЗапорожская областьВСУ
 
 
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