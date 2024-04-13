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СК России будет расследовать обстоятельства обстрела ВСУ Токмака - 13.04.2024, ПРАЙМ
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СК России будет расследовать обстоятельства обстрела ВСУ Токмака
СК России будет расследовать обстоятельства обстрела ВСУ Токмака - 13.04.2024, ПРАЙМ
СК России будет расследовать обстоятельства обстрела ВСУ Токмака
Следственный комитет России начнет расследование по факту обстрела города Токмак в Запорожской области, в результате чего есть жертвы и пострадавшие, сообщается | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T16:31+0300
2024-04-13T16:31+0300
происшествия
россия
запорожская область
следственный комитет
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Следственный комитет России начнет расследование по факту обстрела города Токмак в Запорожской области, в результате чего есть жертвы и пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства."ВСУ произвели обстрел населенного пункта Токмак Запорожской области. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в материале СК.Ранее сообщалось, что в пятницу 12 апреля ВСУ совершили обстрел жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. Было известно о восьми погибших, среди которых два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
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россия, запорожская область, следственный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Запорожская область, Следственный комитет
16:31 13.04.2024
 
СК России будет расследовать обстоятельства обстрела ВСУ Токмака

СК России: следователи установят обстоятельства обстрела Токмака со стороны ВСУ

СК РФ
СК РФ
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Следственный комитет России начнет расследование по факту обстрела города Токмак в Запорожской области, в результате чего есть жертвы и пострадавшие, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"ВСУ произвели обстрел населенного пункта Токмак Запорожской области. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях. Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в материале СК.
Ранее сообщалось, что в пятницу 12 апреля ВСУ совершили обстрел жилого сектора Токмака с многоквартирными домами. Было известно о восьми погибших, среди которых два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
 
ПроисшествияРОССИЯЗапорожская областьСледственный комитет
 
 
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