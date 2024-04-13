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В Токмаке при ракетном ударе ВСУ повредило три жилых дома
В Токмаке при ракетном ударе ВСУ повредило три жилых дома - 13.04.2024, ПРАЙМ
В Токмаке при ракетном ударе ВСУ повредило три жилых дома
В расположенном в Запорожской области городе Токмак в результате атаки ВСУ повреждены три многоквартирных дома, рассказала администрация города в своем... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T10:45+0300
2024-04-13T10:45+0300
2024-04-13T10:45+0300
происшествия
россия
запорожская область
всу
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МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В расположенном в Запорожской области городе Токмак в результате атаки ВСУ повреждены три многоквартирных дома, рассказала администрация города в своем Telegram-канале.Кроме того, сообщается, что по предварительным данным, в результате обстрела погибли восемь человек, в том числе два ребенка, 13 человек были госпитализировали. Как ранее отмечал губернатор региона Евгений Балицкий, в пятницу 12 апреля ВСУ совершили атаку на жилой сектор в городе Токмак, в результате чего есть погибшие, а десятки жителей получили тяжелые ранения. Кроме того, газоснабжения лишились 25 домов частного сектора и девять многоэтажек."За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка", – писал в Telegram-канале губернатор.
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Происшествия, РОССИЯ, Запорожская область, ВСУ
В Токмаке при ракетном ударе ВСУ повредило три жилых дома
Администрация Токмака: после удара ВСУ повреждены три многоквартирных дома
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ.
В расположенном в Запорожской области городе Токмак в результате атаки ВСУ повреждены три многоквартирных дома, рассказала администрация города в своем Telegram-канале
.
Кроме того, сообщается, что по предварительным данным, в результате обстрела погибли восемь человек, в том числе два ребенка, 13 человек были госпитализировали.
Как ранее отмечал губернатор региона Евгений Балицкий, в пятницу 12 апреля ВСУ совершили атаку на жилой сектор в городе Токмак, в результате чего есть погибшие, а десятки жителей получили тяжелые ранения. Кроме того, газоснабжения лишились 25 домов частного сектора и девять многоэтажек.
"За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка", – писал в Telegram-канале губернатор.