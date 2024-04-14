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"Абрау-Дюрсо" заявила о скором повышении цен на свою продукцию - 14.04.2024, ПРАЙМ
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"Абрау-Дюрсо" заявила о скором повышении цен на свою продукцию
"Абрау-Дюрсо" заявила о скором повышении цен на свою продукцию - 14.04.2024, ПРАЙМ
"Абрау-Дюрсо" заявила о скором повышении цен на свою продукцию
Российская винодельческая компания "Абрау-Дюрсо" сообщила о намерении повысить стоимость своей продукции на 7-35%, сообщает издание РБК со ссылкой на знакомые с | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:33+0300
2024-04-14T11:33+0300
россия
абрау-дюрсо
алкоголь
инфляция
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российская винодельческая компания "Абрау-Дюрсо" сообщила о намерении повысить стоимость своей продукции на 7-35%, сообщает издание РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Так, сообщается, что подорожают 15 "алкогольных" позиций. Самое существенное удорожание коснется игристых вин защищенного географического указания "Имериал" – 35% и 33%. Кроме того, "Русское шампанское" прибавит в цене 7%, а "Русское шампанское "Резерв" игристое вино "Виктор Дравиньи" и игристые вина винодельни "Ведерниковъ" подорожают на 8%.Также цены на сидр "Абрау-Дюрсо" и коньяк "Абрау 1870" вырастут на 15% и 10% соответственно.Отмечается, что причиной подобной динамики стали трехкратный рост акцизов, удорожания материалов для производства, комплектующих и перевозок.
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россия, абрау-дюрсо, алкоголь, инфляция
РОССИЯ, Абрау-Дюрсо, алкоголь, инфляция
11:33 14.04.2024
 
"Абрау-Дюрсо" заявила о скором повышении цен на свою продукцию

"Абрау-Дюрсо" предупредила о росте цен на вино в диапазоне 7‑35% с мая 2024 года

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредновогодняя торговля в ТЦ "Метро"
Предновогодняя торговля в ТЦ Метро - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российская винодельческая компания "Абрау-Дюрсо" сообщила о намерении повысить стоимость своей продукции на 7-35%, сообщает издание РБК со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Так, сообщается, что подорожают 15 "алкогольных" позиций. Самое существенное удорожание коснется игристых вин защищенного географического указания "Имериал" – 35% и 33%. Кроме того, "Русское шампанское" прибавит в цене 7%, а "Русское шампанское "Резерв" игристое вино "Виктор Дравиньи" и игристые вина винодельни "Ведерниковъ" подорожают на 8%.
Также цены на сидр "Абрау-Дюрсо" и коньяк "Абрау 1870" вырастут на 15% и 10% соответственно.
Отмечается, что причиной подобной динамики стали трехкратный рост акцизов, удорожания материалов для производства, комплектующих и перевозок.
 
РОССИЯАбрау-Дюрсоалкогольинфляция
 
 
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