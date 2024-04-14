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Ракрыто, по чему еще может "ударить" атака Ирана на Израиль

Ракрыто, по чему еще может "ударить" атака Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ

Ракрыто, по чему еще может "ударить" атака Ирана на Израиль

Израиль по итогам прошлого года входил в пятерку крупнейших экспортеров бриллиантов, поэтому эскалация конфликта между Ираном и Израилем может оказать... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T09:59+0300

2024-04-14T09:59+0300

2024-04-14T09:59+0300

мир

иран

израиль

алмазы

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Израиль по итогам прошлого года входил в пятерку крупнейших экспортеров бриллиантов, поэтому эскалация конфликта между Ираном и Израилем может оказать значительное негативное влияние на этот рынок, заявили РИА Новости эксперты компании Anderida Financial Group. Согласно данным платформы Comtrade, Израиль в прошлом году стал пятым крупнейшим экспортером бриллиантов, продав их на международный рынок на 6,6 миллиарда долларов. При этом сама страна их не производит. "Алмазы - это одна из основных позиций в торговле Израиля, который является лидером по их огранке. Так что эскалация может больно сказаться на этом рынке, который и так уже под ударом европейских санкций против России", - прокомментировали в компании. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://1prime.ru/20240414/birzha-847368390.html

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мир, иран, израиль, алмазы