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Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России

Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России - 14.04.2024, ПРАЙМ

Французская "дочка" Auchan продала свои активы в России

Компания Ceetrus, принадлежащая французской группе Auchan, продала свои активы в России, следует из данных ЕГРЮЛ. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T20:58+0300

2024-04-14T20:58+0300

2024-04-14T20:58+0300

ашан

продажа бизнеса

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Компания Ceetrus, принадлежащая французской группе Auchan, продала свои активы в России, следует из данных ЕГРЮЛ. Так, согласно выписке, с 12 апреля 2024 года новым собственником активов стала компания "Торговые галереи". Ранее в марте вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в беседе с РИА Новости отмечал, что в портфеле Ceetrus есть как полноценные торговые центры, это сеть торговых центров "Акварель" и московский ТЦ "Тройка", так и галереи арендаторов, находящихся в прикассовых зонах "Ашана". Комментария в тот момент информацию о возможной продаже, он отметил, что такой "выход" из России выглядит несколько странно, учитывая, что, например, совсем недавно было объявлено о начале реконструкции ТЦ "Тройка". Однако, по словам эксперта, не исключена и техническая сделка, когда собственник изменится, а управление на определенный срок останется у французской Nhood, которая и сейчас управляет активами. Агентство направило запрос в "Ашан Россия". Ceetrus управляет 285 объектами торговой недвижимости в 10 странах Западной и Восточной Европы. В России она управляет 40 торговыми центрами и галереями в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге и других крупных городах, а также занимается девелопментом и редевелопментом торговых объектов и инвестициями в активы в сфере коммерческой недвижимости.

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ашан, продажа бизнеса