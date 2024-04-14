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Иранская атака на Израиль пошла на спад, сообщает СМИ
Иранская атака на Израиль пошла на спад, сообщает СМИ - 14.04.2024, ПРАЙМ
Иранская атака на Израиль пошла на спад, сообщает СМИ
Волна иранских ударов по Израилю сейчас пошла на спад, в общей сложности атака продолжалась около пяти часов, передает CNN, ссылаясь на двух американских... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T06:39+0300
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Волна иранских ударов по Израилю сейчас пошла на спад, в общей сложности атака продолжалась около пяти часов, передает CNN, ссылаясь на двух американских официальных лиц. "Волна ударов, запущенных Ираном в сторону Израиля, по всей видимости, стихла... Атаки длились приблизительно пять часов", - сообщает телеканал. Ранее газета New York Times писала, что израильские чиновники заявляют, что иранские силы запустили в сторону Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет, а также 110 ракет класса "земля-земля". КСИР Ирана в ночь на воскресенье объявил, что наносит удар по израильской территории в ответ на разрушение ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске в начале апреля. По разным данным, в атаке задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы Израиля приведены в повышенную боевую готовность. Минобороны США заявило, что намерено поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Соединенные Штаты "держаться подальше". Удар по зданию генконсульства Ирана в столице Сирии израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в их числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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иран, израиль
Иранская атака на Израиль пошла на спад, сообщает СМИ
CNN: волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад, атака длилась около пяти часов
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Волна иранских ударов по Израилю сейчас пошла на спад, в общей сложности атака продолжалась около пяти часов, передает CNN, ссылаясь на двух американских официальных лиц.
"Волна ударов, запущенных Ираном в сторону Израиля, по всей видимости, стихла... Атаки длились приблизительно пять часов", - сообщает телеканал.
Ранее газета New York Times писала, что израильские чиновники заявляют, что иранские силы запустили в сторону Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет, а также 110 ракет класса "земля-земля".
Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю
КСИР Ирана в ночь на воскресенье объявил, что наносит удар по израильской территории в ответ на разрушение ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске в начале апреля. По разным данным, в атаке задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы Израиля приведены в повышенную боевую готовность. Минобороны США заявило, что намерено поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Соединенные Штаты "держаться подальше".
Удар по зданию генконсульства Ирана в столице Сирии израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в их числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.