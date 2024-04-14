https://1prime.ru/20240414/aviabilety-847344504.html

С точностью до минуты: раскрыт алгоритм поиска дешевых авиабилетов

С точностью до минуты: раскрыт алгоритм поиска дешевых авиабилетов - 14.04.2024, ПРАЙМ

С точностью до минуты: раскрыт алгоритм поиска дешевых авиабилетов

Динамика цены авиабилетов зависит от времени года, популярности направления, количества рейсов разных авиакомпаний и множества других факторов. Однако компании... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T02:02+0300

2024-04-14T02:02+0300

2024-04-14T02:02+0300

авиабилеты

дешевые авиабилеты

цены на авиабилеты

https://cdnn.1prime.ru/img/77480/93/774809309_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_73f7f885ac3cde1b293a59995d05d7f8.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Динамика цены авиабилетов зависит от времени года, популярности направления, количества рейсов разных авиакомпаний и множества других факторов. Однако компании исходят из рентабельности конкретного рейса и могут менять стоимость достаточно быстро. Как поймать выгодные предложения, рассказал агентству “Прайм” директор по продукту Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон.“Волшебного универсального ответа, как купить билеты дешевле нет. Но у нас есть наблюдения, которые можно использовать при планировании путешествия. И они как раз связаны со спросом и с предложением авиакомпаний”, - рассказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПланируйте заранее. За пару месяцев до вылета больше шансов поймать выгодный вариант. В этот период доступно много перелетов и билетов разных тарифов. Чем ближе к вылету, тем меньше будет окно выбора — ведь в первую очередь будут покупать дешевые билеты на удобные по датам и времени вылета рейсы.Выбирайте день недели. С высокой долей вероятности цены будут выше на вылет вечером в пятницу или рано утром в субботу. Активный пассажиропоток характерен для вечера воскресенья и раннего утра понедельника. Скорее всего, самые дешевые билеты на эти дни и время вылета мгновенно разбирают. На другие дни намного проще купить выгодный вариант.Время вылета и прилета. В первую очередь выкупают вылеты утром или ближе к вечеру, или же с прилетом вечером или утром — зависит от длительности маршрута. Билеты с вылетом или прилетом в обеденное время, скорее всего, будут дешевле прочих. Причина проста - мы не хотим делить день поездкой или потерять дневные часы в дороге полностью.Заранее покупать выгодно, но не всегда. Приобретать билеты больше чем за полгода до поездки имеет смысл по акциям и распродажам перевозчиков. Или если речь о билетах по направлениям с субсидированными тарифам. В других случаях за полгода или год до поездки расписание авиакомпаний может быть неполным. Ближе к датам вылета могут появляться новые рейсы.Удача любит смелых. Иногда авиакомпания может изменить модель самолета на рейсе на бОльший по вместимости — тогда в продаже снова появятся билеты по дешевым тарифам, но именно на этот рейс. Есть вариант отмены чартерной перевозки, тогда билеты поступают в продажу по выгодной цене.По словам Абрамзона, самый простой способ сэкономить – следить за распродажами и специальными акциями авиакомпаний. Можно подписаться на их рассылки или заходить на сервисы путешествий. Иногда там бывает календарь цен, где можно найти самые выгодные даты. Бывает, что перелет в соседний город обходится дешевле.Пересчет стоимости авиабилетов по курсу валют обычно происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль укрепляет позиции к доллару или евро, то лучше приобретать билеты в среду или позже, а в случае ослабления курса — во вторник.Традиционные способы экономии — безбагажные тарифы (можно обойтись без багажа или взять один на всех) и поиск субсидированных билетов. Есть предложения для молодежи, многодетных семей, пенсионеров и жителей Дальнего Востока. Но раскупаются они достаточно быстро, их надо мониторить за несколько месяцев.

https://1prime.ru/20240327/aviabilety-846778409.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиабилеты, дешевые авиабилеты, цены на авиабилеты