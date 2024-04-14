https://1prime.ru/20240414/bayden-847366552.html
Байден высказался об атаке Ирана на Израиль
Байден высказался об атаке Ирана на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
Байден высказался об атаке Ирана на Израиль
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что израильские военные смогли удалось при содействии США сбить почти все ракеты и беспилотники, которые... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T06:47+0300
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ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что израильские военные смогли удалось при содействии США сбить почти все ракеты и беспилотники, которые запустил Иран. По словам американского президента, по его указанию на протяжении прошлой недели Пентагон перебросил в ближневосточный регион дополнительные силы. Благодаря этому, а также мастерству военных США, заявил президент, "мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты". Байден добавил, что в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил "непоколебимую" приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля. Кроме того, глава Белого дома отметил, что Израиль продемонстрировал способность защищать себя и отражать "беспрецедентные атаки". По его словам, тем самым противникам был "послан четкий сигнал", что они не сумеют угрожать безопасности еврейского государства. В ночь на воскресенье иранский КСИР, заявил что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского генконсульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по различным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая БПЛА-камикадзе Shahed. В ЦАХАЛ заявили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон объявил, что будет поддерживать Израиль, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав США "держаться подальше". Удар по зданию консульства Ирана в Дамаске ВВС Израиля нанесли 1 апреля. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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иран, сша, израиль, джо байден
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Джо Байден
Байден высказался об атаке Ирана на Израиль
Байден: Израилю при содействии США удалось сбить почти все иранские ракеты и БПЛА
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что израильские военные смогли удалось при содействии США сбить почти все ракеты и беспилотники, которые запустил Иран.
По словам американского президента, по его указанию на протяжении прошлой недели Пентагон перебросил в ближневосточный регион дополнительные силы.
Благодаря этому, а также мастерству военных США, заявил президент, "мы помогли Израилю сбить почти все приближающиеся беспилотники и ракеты".
Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю
Байден добавил, что в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил "непоколебимую" приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля. Кроме того, глава Белого дома отметил, что Израиль продемонстрировал способность защищать себя и отражать "беспрецедентные атаки". По его словам, тем самым противникам был "послан четкий сигнал", что они не сумеют угрожать безопасности еврейского государства.
В ночь на воскресенье иранский КСИР, заявил что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского генконсульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по различным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая БПЛА-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ заявили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон объявил, что будет поддерживать Израиль, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав США "держаться подальше".
Удар по зданию консульства Ирана в Дамаске ВВС Израиля нанесли 1 апреля. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.