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Эксперт раскрыл влияние атаки Ирана на Израиль на стоимость золота и руды

Эксперт раскрыл влияние атаки Ирана на Израиль на стоимость золота и руды - 14.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл влияние атаки Ирана на Израиль на стоимость золота и руды

Цены на золото, руду и уголь, скорее всего, будут расти на фоне атаки Ирана на Израиль, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T09:11+0300

2024-04-14T09:11+0300

2024-04-14T09:12+0300

мир

израиль

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Цены на золото, руду и уголь, скорее всего, будут расти на фоне атаки Ирана на Израиль, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. "Реакция рынков будет направлена на рост интереса к защитным активам, то есть золото, скорее всего, продолжит рост… Кроме того, подрастут в цене руда и, возможно, уголь", - прокомментировал ситуацию эксперт. Также он добавил, что поставки из России в Израиль в основном представлены углем, нефтью и цветными металлами и оцениваются в около 1 миллиарда долларов. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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мир, израиль, иран, золото, руда, уголь, торговля