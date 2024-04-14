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В Госдуме назвали ответственного за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке - 14.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали ответственного за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке
В Госдуме назвали ответственного за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке - 14.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали ответственного за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Провокации Запада, в первую очередь президента США Джо Байдена, стали причиной ближневосточного конфликта, отметил член комитета Госдумы по безопасности Султан... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:02+0300
2024-04-14T11:02+0300
россия
сша
израиль
иран
ближний восток
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Провокации Запада, в первую очередь президента США Джо Байдена, стали причиной ближневосточного конфликта, отметил член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев."Ответственность за конфликт, кризис на Ближнем Востоке целиком и полностью лежит на провокациях запада, лично на президенте США Джо Байдене. Лидер кровавого мира своим беспечным толкованием сложной обстановки готов развязать новую войну", - сообщил депутат в своем Telegram-канале. Как заметил Хамзаев, Иран лишь отвечает на провокации, которые были допущены допущены при прямой или косвенной поддержке США. По его словам, действующий президент втягивает мир в новую войну накануне выборов, палестино-израильский конфликт был лишь первым актом."Сегодня ночью власти США лишь подчеркнули свою сторону - всячески помогать Израилю, не вдаваясь в подробности того, что это приведет к еще большему расколу и военным действиям на Востоке", - добавил парламентарий. Хамзаев резюмировал, что США провоцируют полномасштабный восточный конфликт в том числе для того, чтобы "многомиллиардные потоки финансирования хлынули на обеспечение сомнительных и кровавых целей американских диктаторов на сцене театра военных действий". Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В свою очерель в Вашингтоне заявили, что будут всеми способами помогать Израилю. В ответ на это миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива и призвала США "держаться подальше".
https://1prime.ru/20240414/bayden-847366552.html
сша
израиль
иран
ближний восток
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россия, сша, израиль, иран, ближний восток
РОССИЯ, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
11:02 14.04.2024
 
В Госдуме назвали ответственного за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Депутат Хамзаев: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на Байдене

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Провокации Запада, в первую очередь президента США Джо Байдена, стали причиной ближневосточного конфликта, отметил член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев.
"Ответственность за конфликт, кризис на Ближнем Востоке целиком и полностью лежит на провокациях запада, лично на президенте США Джо Байдене. Лидер кровавого мира своим беспечным толкованием сложной обстановки готов развязать новую войну", - сообщил депутат в своем Telegram-канале.
Как заметил Хамзаев, Иран лишь отвечает на провокации, которые были допущены допущены при прямой или косвенной поддержке США. По его словам, действующий президент втягивает мир в новую войну накануне выборов, палестино-израильский конфликт был лишь первым актом.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Байден высказался об атаке Ирана на Израиль
06:47
"Сегодня ночью власти США лишь подчеркнули свою сторону - всячески помогать Израилю, не вдаваясь в подробности того, что это приведет к еще большему расколу и военным действиям на Востоке", - добавил парламентарий.
Хамзаев резюмировал, что США провоцируют полномасштабный восточный конфликт в том числе для того, чтобы "многомиллиардные потоки финансирования хлынули на обеспечение сомнительных и кровавых целей американских диктаторов на сцене театра военных действий".
Ранее ночью 14 апреля Иран произвел ракетную атаку на Израиль в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. Сообщалось, что в атаке, по разным данным, были использованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В свою очерель в Вашингтоне заявили, что будут всеми способами помогать Израилю. В ответ на это миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива и призвала США "держаться подальше".
 
РОССИЯСШАИЗРАИЛЬИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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