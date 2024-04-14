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Неожиданно: сколько стоит самый дешевый дачный участок в Подмосковье

Неожиданно: сколько стоит самый дешевый дачный участок в Подмосковье - 14.04.2024, ПРАЙМ

Неожиданно: сколько стоит самый дешевый дачный участок в Подмосковье

Самый дешевый участок на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья стоит 45 тысяч рублей. Он расположен в садоводческом товариществе Восток-1 в... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T03:30+0300

2024-04-14T03:30+0300

2024-04-14T03:30+0300

недвижимость

дача

эксклюзив

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Самый дешевый участок на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья стоит 45 тысяч рублей. Он расположен в садоводческом товариществе Восток-1 в городском округе Луховицы на Новорязанском шоссе в 156 километрах от МКАД. Об этом агентству “Прайм” рассказал Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра “ИНКОМ-Недвижимость” .Размер самого недорогого подмосковного участка – восемь соток. За 60 тысяч рублей можно приобрести другие восемь соток в поселке Дмитриевский городского округа Серебряные Пруды Московской области. Это Каширское шоссе, 169 километров от МКАД.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОсобенность подобных участков в том, что они не обустроены, без коммуникаций и далеко от МКАД, пояснил специалист. Тем не менее, и на такой товар находится покупатель.Также в топе-10 городских округов Московской области с самой низкой стоимостью сотки – Лотошино, Шаховская, Шатурский, Зарайск, Озерский, Волоколамский, Кашира, Егорьевский.Согласно статистике Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, в общем составе вторичной загородной экспозиции (137,16 тысячи лотов) участки занимают 30,3 процента. На дома (дачи и коттеджи) приходится почти 69 процентов, на доли - менее одного процента.Цены в последнее время значительно не менялись. Основной рост пришелся на январь 2024-го – плюс 12,2 процента к декабрьскому показателю. По мнению Таганова, причина техническая – более дешевые лоты ушли, и в экспозиции остались более дорогие.По словам начальник отдела направления "Загородная недвижимость" Татьяны Максимовой, этой весной самые популярные объекты на первичном загородном рынке – это участки без подряда (УБП) с коммуникациями по границе. Средний бюджет покупки таких участков – от 2,5 до 5,5 миллиона рублей. А самые популярные направления - Новорижское, Киевское, Дмитровское шоссе.“В 2021–2022 годах покупатели рассматривали земельные наделы как надежное вложение денег для их сохранения в нестабильное время - затрат на содержание никаких, только налог на имущество раз в год. Этот фактор и сейчас является ключевым. Но теперь популярность участков растет в связи с возможностью взять ипотеку с господдержкой и построить дом”, - говорит Максимова.Причем для этого не обязательно привлекать строителей, аккредитованных при банке, можно выбрать любых и даже строить самостоятельно. Все это стимулирует спрос, заключила специалист.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

недвижимость, дача, эксклюзив