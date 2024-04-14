https://1prime.ru/20240414/egyptair--847372876.html
EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией и Ираком
EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией и Ираком - 14.04.2024, ПРАЙМ
EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией и Ираком
Египетская авиакомпания EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией, Ливаном и Ираком. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T14:03+0300
2024-04-14T14:03+0300
2024-04-14T14:03+0300
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КАИР, 14 апр - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией, Ливаном и Ираком. Ранее Иордания, Ливан и Ирак открыли свои воздушные пространства после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских ракетных ударов по Израилю. "В связи с открытием воздушного пространства в Иордании, Ираке и Ливане EgyptAir решила возобновить полеты в аэропорты выше упомянутых государств и из них", - говорится в заявлении авиакомпании. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://1prime.ru/20240414/turisty-847370650.html
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egyptair, египет, израиль, иран, ближний восток
EgyptAir, ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией и Ираком
EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией, Ливаном и Ираком
КАИР, 14 апр - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией, Ливаном и Ираком.
Ранее Иордания, Ливан и Ирак открыли свои воздушные пространства после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских ракетных ударов по Израилю.
"В связи с открытием воздушного пространства в Иордании, Ираке и Ливане EgyptAir решила возобновить полеты в аэропорты выше упомянутых государств и из них", - говорится в заявлении авиакомпании.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.