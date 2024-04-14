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EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией и Ираком

EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией и Ираком - 14.04.2024, ПРАЙМ

EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией и Ираком

Египетская авиакомпания EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией, Ливаном и Ираком. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T14:03+0300

2024-04-14T14:03+0300

2024-04-14T14:03+0300

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КАИР, 14 апр - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir объявила о возобновлении авиасообщения с Иорданией, Ливаном и Ираком. Ранее Иордания, Ливан и Ирак открыли свои воздушные пространства после того, как в ночь на воскресенье полеты были прекращены на фоне иранских ракетных ударов по Израилю. "В связи с открытием воздушного пространства в Иордании, Ираке и Ливане EgyptAir решила возобновить полеты в аэропорты выше упомянутых государств и из них", - говорится в заявлении авиакомпании. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://1prime.ru/20240414/turisty-847370650.html

египет

израиль

иран

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egyptair, египет, израиль, иран, ближний восток