Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине - 14.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240414/energoobekty-847377914.html
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине - 14.04.2024, ПРАЙМ
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине
Все усилия Украины по восстановлению поврежденных ВС РФ энергообъектов были подорваны, заявила CNN замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T20:26+0300
2024-04-14T20:26+0300
энергетика
украина
энергообъекты
энергообеспечение
атака
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Все усилия Украины по восстановлению поврежденных ВС РФ энергообъектов были подорваны, заявила CNN замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук."Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас. За такой короткий период времени почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, в результате нескольких атак", — сказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.В апреле была уничтожена Трипольская ТЭЦ в Киевской области. ДТЭК сообщила, что ударами уничтожено около 80% принадлежащих ей электрогенерирующих объектов.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
https://1prime.ru/20240406/ukraina-847141751.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, энергообъекты, энергообеспечение, атака
Энергетика, УКРАИНА, энергообъекты, энергообеспечение, АТАКА
20:26 14.04.2024
 
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине

Минэнерго Украины: все усилия по ремонту энергообъектов подорваны из-за атак РФ

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Все усилия Украины по восстановлению поврежденных ВС РФ энергообъектов были подорваны, заявила CNN замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук.
"Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас. За такой короткий период времени почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, в результате нескольких атак", — сказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.
В апреле была уничтожена Трипольская ТЭЦ в Киевской области. ДТЭК сообщила, что ударами уничтожено около 80% принадлежащих ей электрогенерирующих объектов.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
Киев, Украина
СМИ: Украина "охотится" за сетевым оборудованием для ремонта энергообъектов
6 апреля, 17:11
22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
 
ЭнергетикаУКРАИНАэнергообъектыэнергообеспечениеАТАКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала