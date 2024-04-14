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CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине - 14.04.2024, ПРАЙМ
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине
Все усилия Украины по восстановлению поврежденных ВС РФ энергообъектов были подорваны, заявила CNN замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T20:26+0300
2024-04-14T20:26+0300
2024-04-14T20:26+0300
энергетика
украина
энергообъекты
энергообеспечение
атака
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Все усилия Украины по восстановлению поврежденных ВС РФ энергообъектов были подорваны, заявила CNN замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук."Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас. За такой короткий период времени почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, в результате нескольких атак", — сказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.В апреле была уничтожена Трипольская ТЭЦ в Киевской области. ДТЭК сообщила, что ударами уничтожено около 80% принадлежащих ей электрогенерирующих объектов.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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украина, энергообъекты, энергообеспечение, атака
Энергетика, УКРАИНА, энергообъекты, энергообеспечение, АТАКА
CNN рассказал о "поворотном моменте" в тактике России на Украине
Минэнерго Украины: все усилия по ремонту энергообъектов подорваны из-за атак РФ
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Все усилия Украины по восстановлению поврежденных ВС РФ энергообъектов были подорваны, заявила CNN замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук.
"Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас. За такой короткий период времени почти все наши годичные усилия по восстановлению и ремонту были разрушены за несколько дней, в результате нескольких атак", — сказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.
В апреле была уничтожена Трипольская ТЭЦ в Киевской области. ДТЭК сообщила, что ударами уничтожено около 80% принадлежащих ей электрогенерирующих объектов.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
СМИ: Украина "охотится" за сетевым оборудованием для ремонта энергообъектов
22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.