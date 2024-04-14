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ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана
ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ
ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана
Евросоюз рассмотрит вопрос о расширение санкций в отношении Ирана в связи после атаки на Израиль, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T19:32+0300
2024-04-14T19:32+0300
2024-04-14T19:32+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Евросоюз рассмотрит вопрос о расширение санкций в отношении Ирана в связи после атаки на Израиль, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет", — говорится в заявлении главы ЕК, распространенном ее пресс-службой.Глава оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал к ужесточению санкций против Ирана после атаки на Израиль, назвав атаку "трусливой".Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
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иран, израиль, совет евросоюза
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Совет Евросоюза
ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана
Глава ЕК: Евросоюз рассмотрит расширение санкций против Ирана
БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Евросоюз рассмотрит вопрос о расширение санкций в отношении Ирана в связи после атаки на Израиль, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет", — говорится в заявлении главы ЕК, распространенном ее пресс-службой.
Глава оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал к ужесточению санкций против Ирана после атаки на Израиль, назвав атаку "трусливой".
Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль
По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".