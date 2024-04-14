https://1prime.ru/20240414/evrosoyuz-847377330.html

ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана

ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ

ЕС рассмотрит расширение санкций против Ирана

Евросоюз рассмотрит вопрос о расширение санкций в отношении Ирана в связи после атаки на Израиль, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T19:32+0300

2024-04-14T19:32+0300

2024-04-14T19:32+0300

политика

иран

израиль

совет евросоюза

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Евросоюз рассмотрит вопрос о расширение санкций в отношении Ирана в связи после атаки на Израиль, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы также рассмотрим дополнительные санкции против Ирана в тесной координации с нашими партнерами. В частности, в связи с программами по производству беспилотников и ракет", — говорится в заявлении главы ЕК, распространенном ее пресс-службой.Глава оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц призвал к ужесточению санкций против Ирана после атаки на Израиль, назвав атаку "трусливой".Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".

https://1prime.ru/20240414/iran-847376867.html

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, совет евросоюза