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Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю
Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю - 14.04.2024, ПРАЙМ
Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступил с осуждением ударов Ирана по Израилю и призвал к незамедлительному прекращению... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T05:59+0300
2024-04-14T05:59+0300
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антониу гутерреш
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ООН, 14 апр – ПРАЙМ. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступил с осуждением ударов Ирана по Израилю и призвал к незамедлительному прекращению боевых действий. "Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - говорится в заявлении генсека. По словам Гутерреша, он "глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона". "Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - подчеркнул он. Гутерреш добавил, что "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".
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оон, антониу гутерреш, иран, израиль
ООН, Антониу Гутерреш, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
05:59 14.04.2024
 
Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю

Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал прекратить боевые действия

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 14 апр – ПРАЙМ. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступил с осуждением ударов Ирана по Израилю и призвал к незамедлительному прекращению боевых действий.
"Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - говорится в заявлении генсека.
По словам Гутерреша, он "глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона". "Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.
Гутерреш добавил, что "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".
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ООНАнтониу ГутеррешИРАНИЗРАИЛЬ
 
 
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