https://1prime.ru/20240414/guterresh-847366026.html

Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю

Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю - 14.04.2024, ПРАЙМ

Гутерреш осудил удары Ирана по Израилю

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступил с осуждением ударов Ирана по Израилю и призвал к незамедлительному прекращению... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T05:59+0300

2024-04-14T05:59+0300

2024-04-14T05:59+0300

оон

антониу гутерреш

иран

израиль

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ООН, 14 апр – ПРАЙМ. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступил с осуждением ударов Ирана по Израилю и призвал к незамедлительному прекращению боевых действий. "Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную крупномасштабным нападением, совершенным сегодня вечером Исламской Республикой Иран на Израиль. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий", - говорится в заявлении генсека. По словам Гутерреша, он "глубоко встревожен вполне реальной опасностью разрушительной эскалации в масштабах всего региона". "Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке", - подчеркнул он. Гутерреш добавил, что "ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну".

https://1prime.ru/20240414/uscherb-847365749.html

иран

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оон, антониу гутерреш, иран, израиль