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Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки
Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки - 14.04.2024, ПРАЙМ
Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки
Российские банки стали чаще отказывать по ипотечным заявкам из-за долгов потенциальных заемщиков, пишет "Известия" со ссылкой на данные компании "Этажи". | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T14:49+0300
2024-04-14T14:49+0300
россия
ипотека
недвижимость
кредит
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские банки стали чаще отказывать по ипотечным заявкам из-за долгов потенциальных заемщиков, пишет "Известия" со ссылкой на данные компании "Этажи".Одобрение заявок на ипотеку на вторичном рынке снизилась до 52,8% в апреле 2024 года (в декабре этот показатель составлял 60,4%), отметила заместитель руководителя ипотечного департамента "Этажей" Татьяна Решетникова.Он подчеркнула, что у обладателей кредитных карт риск отказа выше, даже если они этими картами ни разу не воспользовались, так как "банки учитывают все потенциальные затраты будущего заемщика".Решетникова также посоветовала перед подачей заявки на ипотеку закрыть кредиты с просрочками или реструктуризацией и проверить на наличие судебных задолженностей. "Часть банков еще допускают, чтобы долговая нагрузка потенциальных заемщиков была на уровне 70–80% от их реального дохода", — заключила она.
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россия, ипотека, недвижимость, кредит
РОССИЯ, ипотека, Недвижимость, кредит
14:49 14.04.2024
 
Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки

"Известия": банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке из-за долгов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские банки стали чаще отказывать по ипотечным заявкам из-за долгов потенциальных заемщиков, пишет "Известия" со ссылкой на данные компании "Этажи".
Одобрение заявок на ипотеку на вторичном рынке снизилась до 52,8% в апреле 2024 года (в декабре этот показатель составлял 60,4%), отметила заместитель руководителя ипотечного департамента "Этажей" Татьяна Решетникова.
Он подчеркнула, что у обладателей кредитных карт риск отказа выше, даже если они этими картами ни разу не воспользовались, так как "банки учитывают все потенциальные затраты будущего заемщика".
Решетникова также посоветовала перед подачей заявки на ипотеку закрыть кредиты с просрочками или реструктуризацией и проверить на наличие судебных задолженностей.
"Часть банков еще допускают, чтобы долговая нагрузка потенциальных заемщиков была на уровне 70–80% от их реального дохода", — заключила она.
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