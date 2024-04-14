https://1prime.ru/20240414/ipoteka-847373680.html

Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки

Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки - 14.04.2024, ПРАЙМ

Банки ужесточили требования к заемщикам ипотеки

Российские банки стали чаще отказывать по ипотечным заявкам из-за долгов потенциальных заемщиков, пишет "Известия" со ссылкой на данные компании "Этажи". | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T14:49+0300

2024-04-14T14:49+0300

2024-04-14T14:49+0300

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские банки стали чаще отказывать по ипотечным заявкам из-за долгов потенциальных заемщиков, пишет "Известия" со ссылкой на данные компании "Этажи".Одобрение заявок на ипотеку на вторичном рынке снизилась до 52,8% в апреле 2024 года (в декабре этот показатель составлял 60,4%), отметила заместитель руководителя ипотечного департамента "Этажей" Татьяна Решетникова.Он подчеркнула, что у обладателей кредитных карт риск отказа выше, даже если они этими картами ни разу не воспользовались, так как "банки учитывают все потенциальные затраты будущего заемщика".Решетникова также посоветовала перед подачей заявки на ипотеку закрыть кредиты с просрочками или реструктуризацией и проверить на наличие судебных задолженностей. "Часть банков еще допускают, чтобы долговая нагрузка потенциальных заемщиков была на уровне 70–80% от их реального дохода", — заключила она.

https://1prime.ru/20240410/ipoteka-847261005.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, недвижимость, кредит