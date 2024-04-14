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ВС Ирана пригрозили Израилю, если он ответит на атаку - 14.04.2024, ПРАЙМ
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ВС Ирана пригрозили Израилю, если он ответит на атаку
ВС Ирана пригрозили Израилю, если он ответит на атаку - 14.04.2024, ПРАЙМ
ВС Ирана пригрозили Израилю, если он ответит на атаку
Иран закончил свою операцию "Правдивое обещание" и не намерен ее продолжать, однако в случае, если Тель-Авив примет какие-либо меры против Тегерана, то... | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T11:25+0300
2024-04-14T11:25+0300
иран
израиль
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ТЕГЕРАН, 14 апр – ПРАЙМ. Иран закончил свою операцию "Правдивое обещание" и не намерен ее продолжать, однако в случае, если Тель-Авив примет какие-либо меры против Тегерана, то следующая иранская операция будет масштабнее, чем предыдущая - такое заявление сделал начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. "Мы рассматриваем эту операцию как приведшую к полному результату, и с нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее", - приводит агентство Tasnim слова генерала.При этом Багери предупредил, что если израильские силы предпримут какое-либо действие против Ирана - как на территории республики, так и в контролируемых Тегераном центрах в Сирии "или где-либо еще", то "следующая операция будет намного масштабнее этой", - сказал Багери. В ночь на воскресенmt Корпус стражей исламской революции заявил, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров. По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
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иран, израиль
ИРАН, ИЗРАИЛЬ
11:25 14.04.2024
 
ВС Ирана пригрозили Израилю, если он ответит на атаку

В Иране пообещали более масштабную операцию, если Израиль предпримет ответные меры

© AFP / Atta KenareЗдание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© AFP / Atta Kenare
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ТЕГЕРАН, 14 апр – ПРАЙМ. Иран закончил свою операцию "Правдивое обещание" и не намерен ее продолжать, однако в случае, если Тель-Авив примет какие-либо меры против Тегерана, то следующая иранская операция будет масштабнее, чем предыдущая - такое заявление сделал начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
"Мы рассматриваем эту операцию как приведшую к полному результату, и с нашей точки зрения эта операция завершена, и мы не планируем продолжать ее", - приводит агентство Tasnim слова генерала.
При этом Багери предупредил, что если израильские силы предпримут какое-либо действие против Ирана - как на территории республики, так и в контролируемых Тегераном центрах в Сирии "или где-либо еще", то "следующая операция будет намного масштабнее этой", - сказал Багери.
Производство цветных металлов в Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Эксперт раскрыл влияние атаки Ирана на Израиль на стоимость золота и руды
09:11
В ночь на воскресенmt Корпус стражей исламской революции заявил, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров. По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
 
ИРАНИЗРАИЛЬ
 
 
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