https://1prime.ru/20240414/iran-847375101.html

Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль

Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ

Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль

Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова открывать атаку на Израиль, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T16:23+0300

2024-04-14T16:23+0300

2024-04-14T16:23+0300

политика

иран

израиль

турция

атака

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СТАМБУЛ, 14 апр — ПРАЙМ. Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова открывать атаку на Израиль, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. По словам источника, в воскресенье состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном, в ходе которого Фидан заявил, что Анкара "желает прекращения шагов, которые усилят напряженность"."Глава МИД Ирана Абдолллахиян заявил, что операция возмездия против Израиля завершена; Иран не предпримет никаких новых действий, если не подвергнется новым атакам. По его словам, в случае новой атаки на Иран ответ Тегерана будет мощнее", - заявил источник. Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров. По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".

https://1prime.ru/20240414/ataka-irana-po-izrailyu-847373268.html

иран

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иран, израиль, турция, атака