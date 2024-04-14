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Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль
Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль
Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова открывать атаку на Израиль, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T16:23+0300
2024-04-14T16:23+0300
политика
иран
израиль
турция
атака
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СТАМБУЛ, 14 апр — ПРАЙМ. Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова открывать атаку на Израиль, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. По словам источника, в воскресенье состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном, в ходе которого Фидан заявил, что Анкара "желает прекращения шагов, которые усилят напряженность"."Глава МИД Ирана Абдолллахиян заявил, что операция возмездия против Израиля завершена; Иран не предпримет никаких новых действий, если не подвергнется новым атакам. По его словам, в случае новой атаки на Иран ответ Тегерана будет мощнее", - заявил источник. Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров. По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
https://1prime.ru/20240414/ataka-irana-po-izrailyu-847373268.html
иран
израиль
турция
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иран, израиль, турция, атака
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, АТАКА
16:23 14.04.2024
 
Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова атаковать Израиль

Глава МИД Ирана заверил Турцию, что операция возмездия против Израиля завершена

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СТАМБУЛ, 14 апр — ПРАЙМ. Тегеран заверил Анкару, что не намерен снова открывать атаку на Израиль, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
По словам источника, в воскресенье состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном, в ходе которого Фидан заявил, что Анкара "желает прекращения шагов, которые усилят напряженность".
"Глава МИД Ирана Абдолллахиян заявил, что операция возмездия против Израиля завершена; Иран не предпримет никаких новых действий, если не подвергнется новым атакам. По его словам, в случае новой атаки на Иран ответ Тегерана будет мощнее", - заявил источник.
Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.
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"Лишь репетиция". Военный эксперт прокомментировал атаку Ирана на Израиль
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По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
 
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