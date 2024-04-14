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Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
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Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T18:41+0300
2024-04-14T18:41+0300
политика
иран
израиль
турция
атака
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. "Иран предупредил Турцию заранее о своей запланированной операции против Израиля", — говорится в сообщении агентства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции заявил, что эскалация на Ближнем Востоке не в чьих интересах.Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
https://1prime.ru/20240414/zelenskiy-847375420.html
иран
израиль
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иран, израиль, турция, атака
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, АТАКА
18:41 14.04.2024
 
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль

Reuters: Иран заранее уведомил Турцию и страны региона об атаке на Израиль

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
"Иран предупредил Турцию заранее о своей запланированной операции против Израиля", — говорится в сообщении агентства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции заявил, что эскалация на Ближнем Востоке не в чьих интересах.
Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.
По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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16:55
В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
 
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