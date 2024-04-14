https://1prime.ru/20240414/iran-847376867.html

Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль

Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ

Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль

Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T18:41+0300

2024-04-14T18:41+0300

2024-04-14T18:41+0300

политика

иран

израиль

турция

атака

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. "Иран предупредил Турцию заранее о своей запланированной операции против Израиля", — говорится в сообщении агентства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции заявил, что эскалация на Ближнем Востоке не в чьих интересах.Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".

https://1prime.ru/20240414/zelenskiy-847375420.html

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иран, израиль, турция, атака