https://1prime.ru/20240414/iran-847376867.html
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль - 14.04.2024, ПРАЙМ
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T18:41+0300
2024-04-14T18:41+0300
2024-04-14T18:41+0300
политика
иран
израиль
турция
атака
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. "Иран предупредил Турцию заранее о своей запланированной операции против Израиля", — говорится в сообщении агентства. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции заявил, что эскалация на Ближнем Востоке не в чьих интересах.Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
https://1prime.ru/20240414/zelenskiy-847375420.html
иран
израиль
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, турция, атака
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ТУРЦИЯ, АТАКА
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль
Reuters: Иран заранее уведомил Турцию и страны региона об атаке на Израиль
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ.
Иран заранее предупредил Турцию об атаке на Израиль, передает агентство Reuters
со ссылкой на дипломатические источники.
"Иран предупредил Турцию заранее о своей запланированной операции против Израиля", — говорится в сообщении агентства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Турции заявил, что эскалация на Ближнем Востоке не в чьих интересах.
Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.
По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
"Война против БРИКС". Слова Зеленского про Иран вызвали ярость во Франции
В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".