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США не ищут эскалации с Ираном, заявил зампостпреда в ООН

США не ищут эскалации с Ираном, заявил зампостпреда в ООН - 14.04.2024, ПРАЙМ

США не ищут эскалации с Ираном, заявил зампостпреда в ООН

США не добиваются эскалации с Ираном, лучший способ ее избежать – добиться осуждения действий Тегерана со стороны Совбеза, заявил на заседании СБ зампостпреда... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T23:51+0300

2024-04-14T23:51+0300

2024-04-14T23:52+0300

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ООН, 14 апр – ПРАЙМ. США не добиваются эскалации с Ираном, лучший способ ее избежать – добиться осуждения действий Тегерана со стороны Совбеза, заявил на заседании СБ зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "США не ищут эскалации. Наши действия были чисто оборонительными по своей сути. Лучший способ предотвратить такую эскалацию — недвусмысленное осуждение со стороны Совета беспрецедентной крупномасштабной атаки Ирана и призыв к нему и его прокси к деэскалации и воздержанию от дальнейшего насилия", — сказал Вуд.Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".

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иран, оон, совбез оон, сша, израиль, атака