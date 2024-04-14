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США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ
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США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана - 14.04.2024, ПРАЙМ
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана
США не намерены участвовать в возможной ответной военной операции Израиля против Ирана, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома. | 14.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-14T20:43+0300
2024-04-14T20:43+0300
политика
сша
белый дом
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ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. США не намерены участвовать в возможной ответной военной операции Израиля против Ирана, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома. "Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", — сказал представитель американской администрации.Представитель Белого дома также отметил, что если Иран или их прокси предпримут действия, США готовы защищать свой народ и интересы и привлечь Иран к ответственности.Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
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сша, белый дом, иран, израиль
Политика, США, Белый дом, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
20:43 14.04.2024
 
США не намерены участвовать в возможной ответной операции против Ирана

США не намерены участвовать в возможной ответной операции Израиля против Ирана

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. США не намерены участвовать в возможной ответной военной операции Израиля против Ирана, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома.
"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя… Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных инициативах", — сказал представитель американской администрации.
Представитель Белого дома также отметил, что если Иран или их прокси предпримут действия, США готовы защищать свой народ и интересы и привлечь Иран к ответственности.
Ночью 14 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по территории Израиля в ответ на нападение израильскими ВВС иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько высокопоставленных офицеров.
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По разным данным, в атаке применялись от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В ЦАХАЛ сообщили, что ВС Израиля приведены в повышенную боеготовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Тель-Авив, а иранская миссия в ООН назвала происходящее конфликтом Ирана и Израиля, призвав Вашингтон "держаться подальше".
 
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