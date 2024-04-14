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Канал в Крым в перспективе можно снова заполнить водой, заявили власти

Канал в Крым в перспективе можно снова заполнить водой, заявили власти - 14.04.2024, ПРАЙМ

Канал в Крым в перспективе можно снова заполнить водой, заявили власти

В перспективе есть возможность снова заполнить водой из Днепра Северо-Крымский канал, сообщил РИА Новости председатель парламента Республики Крым Владимир... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T11:38+0300

2024-04-14T11:38+0300

2024-04-14T11:38+0300

крым

северо-крымский канал

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. В перспективе есть возможность снова заполнить водой из Днепра Северо-Крымский канал, сообщил РИА Новости председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.По его словам, воду можно пустить через систему насосов или естественным стоком.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что подачу воды по каналу возобновят после окончания спецоперации. "Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО", - отметил спикер. Он добавил, что запуск канала даст возможность вновь восстановить на полуострове выращивание риса. В 2014 году Украина, не признав присоединение Крыма к России после референдума о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды по каналу на полуостров. В феврале 2022 года в ходе СВО российские военные разблокировали канал, устранив бетонную дамбу. Вода вновь перестала поступать в июне 2023 года, поскольку ВСУ разрушили Каховский гидроузел в Херсонской области.

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крым

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крым, северо-крымский канал, владимир константинов