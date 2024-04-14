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Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники

Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники - 14.04.2024, ПРАЙМ

Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники

Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию, которая стала шестым крупнейшим импортером... | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T08:04+0300

2024-04-14T08:04+0300

2024-04-14T08:04+0300

экономика

продукты питания

клубника

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МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Международная торговля клубникой в 2023 году составила как минимум 900 тысяч тонн, из которых 6% пришлось на Россию, которая стала шестым крупнейшим импортером этой ягоды в мире, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и национальных статслужб других стран. Основным импортером клубники в прошлом году были США, закупившие за рубежом 267 тысяч тонн, что составляет 30% от глобального импорта. Германия ввезла 114 тысяч тонн ягоды (13%), а Канада - 108 тысяч тонн (12%). В пятерку также вошли Британия с покупками в 56 тысяч тонн и Франция с 54 тысячами тонн. Помимо России (51 тысяча тонн) во вторую пятерку крупнейших потребителей иностранной клубники входят Нидерланды (33 тысячи тонн), Польша (28 тысяч тонн), Бельгия (27 тысяч тонн) и Мексика (26 тысяч тонн). Традиционно крупнейшим экспортером клубники была Испания - она поставила другим странам около 27% этой ягоды. При этом в абсолютном выражении испанские поставки на мировые рынки упали на 14% - до 247 тысяч тонн. Мексика была вторым крупнейшим продавцом ягоды другим странам, несмотря на снижение экспорта на 8% - до 185 тысяч тонн. Тройку лидеров замыкают США, нарастившие экспорт на 3% - до 152 тысяч тонн. В пятерку также входят Греция (75 тысяч тонн) и Нидерланды (62 тысячи тонн). Турция, которая является главным поставщиком клубники на российский рынок, продала на международном рынке 38 тысяч тонн.

https://1prime.ru/20230630/840958531.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продукты питания, клубника