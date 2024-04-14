https://1prime.ru/20240414/krym-847368149.html

В Крыму прокомментировали отсутствие авиасообщений на полуострове

В Крыму прокомментировали отсутствие авиасообщений на полуострове - 14.04.2024, ПРАЙМ

В Крыму прокомментировали отсутствие авиасообщений на полуострове

Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T08:44+0300

2024-04-14T08:44+0300

2024-04-14T08:45+0300

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крым

авиасообщение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, выстроены новые транспортные маршруты, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. "Крым смог переориентировать логистические пути и адаптироваться к отсутствию авиасообщения. Наш опыт показал, что экономика, туризм — все отрасли устояли, адаптировались к новой реальности", - сказал Константинов. При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией. "Всё это обязательно будет и пойдёт в плюс нашему экономическому развитию", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20240413/krym-847354535.html

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россия, крым, авиасообщение