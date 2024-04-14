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КСИР Ирана заявил об успешном поражении объектов в Израиле

КСИР Ирана заявил об успешном поражении объектов в Израиле - 14.04.2024, ПРАЙМ

КСИР Ирана заявил об успешном поражении объектов в Израиле

Иран объявил, что все цели в Израиле, по которым он совершил воздушную атаку, относились к военным объектам, сообщает иранское информагентство Press TV. | 14.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-14T07:25+0300

2024-04-14T07:25+0300

2024-04-14T08:01+0300

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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Иран объявил, что все цели в Израиле, по которым он совершил воздушную атаку, относились к военным объектам, сообщает иранское информагентство Press TV.Ранее КСИР назвал атаку с помощью дронов и ракет по "оккупированным" Израилем территориям "успешной". Было отмечено, что запуск дронов и ракет стал частью операции "Правдивое обещание" по "наказанию" Израиля."Все цели операции "Правдивое обещание" являлись израильскими военными объектами", - отмечается в сообщении агентства.Со своей стороны, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что воздушная атака Ирана отбита, и пообещал победу совместными усилиями."Мы перехватили, мы остановили, вместе мы победим", - написал он в соцсети Х.Израильские власти заявили о перехвате более 99% ракет и БПЛА, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего генконсульства в Сирии.В ночь на воскресенье КСИР заявил о нанесении удара по Израилю как ответ на разрушение израильской авиацией иранского генконсульства в Дамаске 1 апреля, когда погибли несколько офицеров. В атаке, по различным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и БПЛА, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы Израиля приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".

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иран, израиль